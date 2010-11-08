مدیریت و مهندسی فرهنگی فراگیر در اصفهان وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، حجت الاسلام حسین بهشتی نژاد شامگاه یکشنبه در نخستین نشست جمعیت بانوان فرهیخته دینی استان اصفهان با بیان اینکه استان اصفهان در عرصه های مختلف از پتانسیل و جایگاه ویژه ای در کشور برخوردار است، اظهار داشت: این ظرفیت ها در عرصه های حضور بانوان اصفهانی نیز به وضوح قابل مشاهده است و آنها در بسیاری از حوزه ها پیشتاز هستند.

وی افزود: با وجود ظرفیتها و پتانسیل های بالقوه در عرصه‌ های مختلف متاسفانه خلا وجود مدیریت و مهندسی فرهنگی به صورت جامع و فراگیر در استان اصفهان احساس می شود و ایجاد تشکل بانوان فرهیخته دینی در اصفهان گامی برای رسیدن به آرمان های دینی و اسلامی در میان زنان ایرانی است.

مدیرکل اداره تبلیغات اسلامی استان اصفهان تصریح کرد: امروزه در دنیا تظاهر به حمایت از بانوان با اهداف سخیف تبلیغاتی فراوان دیده می شود اما اسلام و جامعه دینی هرگز دین را با شعار بی محتوا و نیرنگ بازانه آلوده نمی کند.

وی با اشاره به اینکه تشکیل جمعیت بانوان فعال فرهنگی در عرصه های دینی الهام گرفته از سخنان بلند رهبر کبیر انقلاب اسلامی ایران است، تصریح کرد: امام خمینی (ره) فرمودند: زنان شیردل و متعهد همدوش مردان به ساختن ایران اسلامی می پردازند و هیچ شهر و روستایی را نمی یابیم جز آن که در آن مکان جمعیتهای فرهنگی و علمی از زنان متعهد و بانوان ارجمند و گرانمایه تشکیل شده است.

بهشتی نژاد اضافه کرد: تشکیل این جمعیت نقش تعیین کننده ای در گسترش و پویایی فرهنگ دینی دارد.

وی در خصوص اهداف تشکیل جمعیت بانوان فرهیخته دینی گفت: شناسایی، رصد و اولویت دهی به آسیب ها و نیازهای فرهنگ دین استان، زمینه سازی به منظور هدایت و اثر بخسی بانوان فرهیخته و فعال برای عرصه فرهنگ دینی اصفهان و بهره گیری و بهبود توانمندی های فرهنگی و تبلیغی بانوان فرهیخته و فعال عرصه فرهنگ دینی از جمله اهداف و آرمان های تشکیل این جمعیت است.

مدیر کل اداره تبلیغات اسلامی استان اصفهان کسب مقام و رتبه برتر کشوری، استانی و یا شهری در زمینه فرهنگ دینی را از شرایط عضویت در این جمعیت دانست و خاطر نشان کرد: تالیف کتاب و یا مقالات چاپ شده در حوزه فرهنگ دینی، فعالیت های گسترده فرهنگی، اجتماعی، تربیتی و تبلیغی از دیگر معیارها برای انتخاب بانوان فرهیخته در عزصه دینی است.

وی بیان داشت: با در نظر گرفتن این معیارها و شاخص ها 50 نفر از بانوان آگاه و حساس به مسائل اجتماعی، فرهنگی و دینی استان اصفهان را انتخاب کرده ایم تا در راستای ترویج ارزشهای نظام اسلامی به صورت غیر دولتی، به دور از سیاست و به گونه ای مردمی اقدام به فعالیتهای فرهنگی و تبلیغی کنند.

بهشتی نژاد خاطرنشان کرد: سطح تحصیلات جمعیت بانوان فرهیخته دینی بیانگر این نکته است که می توان با تبادل نظر و هم اندیشی پیوند عمیق فرهنگی ایجاد کرد و با اعتماد به توانایی ها و اتکا به خداوند این هم اندیشی‌ها و نظرات رابه تصمیمات سازنده، قاطع و تاثیرگذار در عرصه دین و فرهنگی استان تبدیل کرد.