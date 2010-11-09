تروریسم نمی تواند به اهداف خود در عراق دست یابد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری النخیل، نوری المالکی امروز هیئتی از مجلس سنای آمریکا به ریاست "جان مک کین" را در بغداد به حضور پذیرفت.

در این دیدار توسعه روابط دوجانبه و رویدادهای سیاسی عراق بحث و بررسی شد. طرفین همچنین بر اهمیت به جریان انداختن توافقنامه های استراتژیک میان دو کشور تاکید کردند.

مالکی خاطرنشان کرد که تلاش ها برای تشکیل دولت جدید عراق در مسیر صحیحی قرار دارد و ما تمایل داریم دولتی تشکیل شود که تمامی احزاب و گروه های سیاسی در آن مشارکت داشته باشند.

وی با اشاره به ناامنی های اخیر بغداد گفت: هدف از اقدامات تروریستی اخیر از بین بردن تلاش ها برای تشکیل دولت جدید بود اما تروریسم هرگز نمی تواند به اهداف خود دست یابد.

هیئت آمریکایی نیز ضمن تاکید بر اینکه واشنگتن از روند سیاسی عراق حمایت می کند تاکید کرد که این کشور بر توافقنامه خروج نظامیان آمریکایی از عراق طبق توافقات انجام شده پایبند است.