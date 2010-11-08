تصادفاتات رانندگی در استان زنجان 18 درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سرهنگ عبدالعلی رشتیانی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: اجرای طرح های مختلف، حضور گسترده پلیس در محورهای مواصلاتی استان و مشارکت و همکاری رانندگان عزیز عامل کاهش وقوع تصادفات در هفت ماهه گذشته بوده است.



وی با اشاره به برخورد جدی و بدون اغماض پلیس با رانندگان متخلف ادامه داد: پلیس با رانندگان متخلف و حادثه ساز برابر قانون به شدت برخورد می کند و امید است رانندگان همواره با احترام به قانون و رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی سفر بی خطری را داشته باشند.



رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان زنجان افزود: رانندگان همواره با سرعت مطمئنه حرکت کنند و از سرعت زیاد بپرهیزند چرا که ممکن است سرعت زیاد و عدم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی موجب بروز خسارات جبران ناپذیر گردد.



سرهنگ رشتیانی تاکید کرد: رانندگان هنگام رانندگی دقت لازم را داشته و فاصله طولی را با خودرو ها رعایت و پیش بینی وضعیت های ممکن برای خود و حتی خودروی مقابل در مواجهه با موارد غیر مترقبه را داشته باشند.