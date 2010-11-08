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۱۷ آبان ۱۳۸۹، ۱۱:۲۰

در 7 ماه نخست سالجاری؛

تصادفاتات رانندگی در استان زنجان 18 درصد کاهش یافت

تصادفاتات رانندگی در استان زنجان 18 درصد کاهش یافت

زنجان - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان زنجان از کاهش 18 درصدی وقوع تصادفات رانندگی در هفت ماهه سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سرهنگ عبدالعلی رشتیانی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: اجرای طرح های مختلف، حضور گسترده پلیس در محورهای مواصلاتی استان و مشارکت و همکاری رانندگان عزیز عامل کاهش وقوع تصادفات در هفت ماهه گذشته بوده است.

وی با اشاره به برخورد جدی و بدون اغماض پلیس با رانندگان متخلف ادامه داد: پلیس با رانندگان متخلف و حادثه ساز برابر قانون به شدت برخورد می کند و امید است رانندگان همواره با احترام به قانون و رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی سفر بی خطری را داشته باشند.

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان زنجان افزود: رانندگان همواره با سرعت مطمئنه حرکت کنند و از سرعت زیاد بپرهیزند چرا که ممکن است سرعت زیاد و عدم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی موجب بروز خسارات جبران ناپذیر گردد.

سرهنگ رشتیانی تاکید کرد: رانندگان هنگام رانندگی دقت لازم را داشته و فاصله طولی را با خودرو ها رعایت و پیش بینی وضعیت های ممکن برای خود و حتی خودروی مقابل در مواجهه با موارد غیر مترقبه را داشته باشند.
 
وی از وقوع پنج فقره تصادف در روز گذشته در محورهای مواصلاتی استان خبر داد و گفت: در این حوادث هفت نفر به شدت مجروح شدند.
کد مطلب 1187359

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