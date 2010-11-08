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۱۷ آبان ۱۳۸۹، ۱۱:۲۷

به کارگردانی حاتمی‌کیا/

فیلمبرداری "بانوی شهر ما" نیمه آذرماه به پایان می‌رسد

فیلمبرداری "بانوی شهر ما" نیمه آذرماه به پایان می‌رسد

فیلمبرداری فیلم سینمایی "بانوی شهر ما" به کارگردانی ابراهیم حاتمی‌کیا 15 آذرماه در تهران به پایان می‌رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، فیلمبرداری این فیلم سینمایی به نیمه رسیده است و تمام بازیگران نیز جلوی دوربین حاتمی‌کیا قرار گرفته‌اند. هم اکنون گروه در لوکیشن اصلی کار حوالی جنوب تهران مشغول فیلمبرداری هستند. با برنامه‌ریزی‌های انجام شده فیلمبرداری نیمه آذرماه به پایان می‌رسد.

این فیلم 15 آبان‌ماه کلید خورده است. رویا تیموریان، مریلا زارعی، رضا کیانیان، طناز طباطبایی، بهروز شعیبی، سیامک صفری، هدی ناصح، اولدوز منصور و ... بازیگران "بانوی شهر ما" هستند.  

تعدادی از عوامل تولید فیلم "بانوی شهر ما" عبارتند از نویسنده و  کارگردان: ابراهیم حاتمی کیا، مدیرفیلمبرداری: فرشاد محمدی، صدابردار: آرش برومند، طراح صحنه و لباس: سارا سمیعی، طراح گریم: مهین نویدی، دستیار و برنامه ریز: روزبه سجاد حسینی و تهیه‌کننده: محمد پیرهادی. 

کد مطلب 1187360

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