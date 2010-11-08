به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت⁯الاسلام عین⁯الله صلواتی شامگاه یکشنبه در مراسمی که در سازمان تبلیغات اسلامی قم برگزار شد، اظهار داشت: اسلام دینی است که برای همه شئونات زندگی بشر دستورالعمل ارائه کرده است، از این رو دین باید در همه روزنه های زندگی ما نقش داشته باشد.



وی با بیان اینکه دین بدون سیاست کارآیی ندارد، تصریح کرد: دین بدون سیاست نه تنها برای این دنیای ما فایده ای ندارد، بلکه برای آخرت هم سعادتی نخواهد داشت.



مسئول اعزام مبلغ سازمان تبلیغات اسلامی استان قم اضافه کرد: بزرگ⁯ترین مشکل جهان اسلام این است که به خاطر عدم ولایت⁯پذیری، مرعوب و تحت ستم اجانب هستند. ما از طریق ولایت فقیه به ولایت ائمه اطهار (ع) اتصال داریم و این موضوع شاید از نظر برخی⁯ها سیاسی به نظر رسد اما بیشتر جنبه اعتقادی دارد.

صلواتی تصریح کرد: اگر امامان معصوم(ع) در وادی سیاست نبودند این قدر مورد آزار و اذیت دشمنان قرار نمی⁯گرفتند.



وی اظهار داشت: اسلام آئینی است که با سیاست توأم است و کسانی که با ولایت فقیه مخالف هستند در واقع به دینی اعتقاد دارند که به صورت ظاهری فقط نماز و روزه در آن وجود داشته باشد.



وی در بخش دیگری از سخنان خود فرارسیدن سالروز شهادت امام جواد(ع) را تسلیت گفت و اظهار داشت: امام جواد(ع) در سال 195 هجری قمری پا به عرصه وجود گذاشتند و در سن 25 سالگی به شهادت رسیدند.



صلواتی گفت: وقتی مامون الرشید امام هشتم را مسموم کرد برای کسب وجهه و تثبیت موقعیت خود، امام جواد(ع) را تکریم کرد و دخترش را به عقد نکاح او درآورد.



وی با اشاره به هدف مامون الرشید از این اقدام گفت: مامون با این کار قصد داشت از اینکه امام هشتم را به شهادت رساند رفع اتهام کند و از طرفی جاسوس داخلی در منزل امام نهم داشته باشد تا همه حرکات آن امام را زیرنظر داشته باشد.



مسئول اعزام مبلغ سازمان تبلیغات اسلامی استان قم اضافه کرد: امام نهم پس از آن به مکه و از این شهر به مدینه رفتند و در این شهر کرسی درس ایجاد کردند و بعد از مرگ مامون الرشید، برادرش معتصم وقتی فهمید که امام جواد (ع) در راه نشر فرهنگ اسلام تلاش⁯های گسترده⁯ای انجام می⁯داد و شاگردان زیادی داشت، ایشان را فراخواند و مسموم کرد.