مهدی مهدی‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در گناباد، در مورد وضعیت راه‌آهن مسیر شرق به گناباد اظهارداشت: در خصوص راه‌آهن شرق که از چابهار تا مشهد کشیده می‌شود در ارتباط با اتصال بیرجند به چابهار با مشکلی روبرو نیستیم اما مسئله اصلی نحوه اتصال بیرجند به راه آهن بافق - مشهد بود.

وی افزود: به ‌طور طبیعی مسیر قائن، گناباد و مهنه میان‌دهی بوده است، اما از طرف دیگر مسیر دیگری پیشنهاد شد که از فردوس به بیرجند متصل شود که این مسیر طولانی ‌تر بود ولی در مسیر قائن و گناباد کوهی بود که باید تونل زده شود که در آخرین بررسی‌ها و مطالعات راه کمی طولانی شد و تونل حذف شد.

نماینده مردم گناباد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: آخرین نتیجه‌ای که اعلام شده این است که گزینه مورد نظر کارشناسان، گناباد است البته هنوز هم مطالعات ادامه دارد.

نماینده شهرستان‌های گناباد و بجستان در مورد خبری که نماینده مردم قائن در مجلس اعلام کرده بود، گفت: نامه‌ خبر مذکور دست من رسیده وعلاوه بر آن من مصوبات و نقشه‌هایی از وزارت راه دارم که همگی همین را نشان می‌دهد که به فرمانداری شهرستان ارائه کرده‌ام.

وی با بیان اینکه راه‌آهن به‌ صورت طبیعی باید از نقاط جمعیتی و صنعتی عبور کند، افزود: ما در این مسیر هم شهرهای قائن و گناباد و هم طرحهای بزرگ صنعتی نظیر سیمان قائن و ذوب آهن قائن را داریم.

مهدی‌زاده افزود: برای مسیرقطار تاکنون کار کارشناسی اینگونه جواب داده، دیگر طرحها را نیز پیگیری می‌کنیم از جمله فرودگاه شهرستان که نهایی شده است، راه گناباد به خواف نیز مطالعه شده است و منتظر تصویب نهایی طرح هستیم.