صادرات پتروشیمی تبریز 84 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، با افزایش روند صادرات پتروشیمی تبریز، طی هفت ماه گذشته 40 هزار تن فرآورده پلیمری به ارزش 45 میلیون دلار به 14 کشور جهان صادر شده که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال پیش 51 درصد افزایش نشان می دهد.

در همین مدت بازرگانان کشورهای چین با 16 هزار تن، ترکیه 11 هزار تن و سوییس با هشت هزار تن واردات در صدر مشتریان خارجی پتروشیمی تبریز قرار گرفته اند.

از سوی دیگر میزان تولیدات پتروشیمی تبریز از آغاز سال تا کنون با 115 درصد افزایش به 410 هزار تن رسید.

پتروشیمی تبریز علاوه بر صادرات، در هفت ماه گذشته 170 هزار تن انواع فرآورده پلیمری نیز به ارزش بیش از دو هزار میلیارد ریال دراختیار صنایع پایین دست داخلی قرار داده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 44 درصد افزایش داشته است.