دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی بر فراهم کردن فضای آرام حج تأکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سعودی گزت، اکمل الدین احسان اغلو دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی که در دفتر مرکزی سازمان کنفرانس اسلامی در جده صحبت می کرد گفت: امت اسلامی باید بتواند آداب و فرایض حج رادر آرامش انجام دهد که این امر می‌تواند به آرمانهای امت اسلامی از نظر شخصی و عمومی کمک کند و صلح و ثبات را در جهان اسلام تضمین کند.

احسان اغلو گفت: جهان اسلام درحال گذر از یکی از آزمایشی ترین دوران خود است که این امر نیازمند اتحاد تمام نیروها است. تمام دولتها و سران کشورهای اسلامی باید تلاشهای خود را متحد کرده تا چالشهای دینی، علمی، اجتماعی، فرهنگی ، اقتصادی و سیاسی را متحول کنند.

وی با اشاره به اصلاحاتی طی شش سال گذشته در سازمان کنفرانس اسلامی رخ داده اظهار داشت: سازمان کنفرانس اسلامی نقش مهمی در توجه به این مسائل و شرایط بسیار دشوار ایفا می‌کند. این سازمان اکنون به بینشی وسیع و جامع رسیده و اهداف خود را از نقش محدود خود در زمان تأسیس در سال 1970 فراتر برده است. با برنامه کاری 10 ساله‌ای که در سال 2005 در مکه تصویب شد برنامه‌های بسیاری برای اصلاح تمام ابعاد این سازمان در جهان اسلام ارائه شدند.

وی با اشاره به اظهارات دبیرکل سازمان ملل متحد اظهار داشت که سازمان کنفرانس اسلامی درحال حاضر به یک شریک استراتژیک مهم سازمان ملل تبدیل شده است.

احسان اغلو در ادامه اظهارات خود به موفقیت در تصمیم گیری درباره محکومیت اهانت به ادیان در سازمان ملل اشاره کرد و گفت: اسلام به رغم تمام نیروهای مخالف در صف اول ایستاده است. سازمان کنفرانس اسلامی توجه ویژه‌ای به جوامع اسلامی در کشورهای غیر اسلامی دارد.

دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی افزود: ما به دقت تمام مواردی که بر زندگیهای مسلمانان را در کشورهای غیر اسلامی تأثیر می گذارد بررسی می کنیم و تلاش می کنیم که برای مناقشه میان مسلمانان در جنوب فیلیپین ودولت این کشور و مسلمانان تایلند و دولت تایلند راه حلهایی ارائه دهیم. دپارتمان اقلیتهای سازمان کنفرانس اسلامی یکی از فعالترین دپارتمانهای این سازمان هستند و افراد بسیار حرفه ای و شایسته ای در آن مشغول فعالیت هستند.