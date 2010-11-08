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۱۷ آبان ۱۳۸۹، ۱۳:۱۳

سردار ملاحی

کنگره شهدا موثرترین راه احیای آرمان شهیدان است

کنگره شهدا موثرترین راه احیای آرمان شهیدان است

همدان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی پاس همدان گفت: اجرای کنگره شهدا موثرترین راه احیای آرمان شهیدان والامقام نظام مقدس جمهوری اسلامی است.

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، سردار کریم ملاحی در حاشیه برگزاری کنگره شهدای استان همدان در گفتگو با خبرنگاران افزود: شهدا صاحبان اصلی این نظام و کشور هستند و آرامش و آسایش حاکم بر جامعه مدیون خون پاک شهدا است.

وی با بیان اینکه برگزاری کنگره شهدا موجب تقویت ولایت پذیری و بصیرت عمومی می شود، اظهار داشت: کنگره ها و بزرگداشت های شهدا باید پرچم داری فرهنگ شهیدان را به دست گرفته و هر چه بیشتر فضای جامعه را با شهدا و ایثارگران و اهداف و آرمانهای آنان آشنا کنند.

مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی پاس همدان اضافه کرد: برگزاری این کنگرهها و پرداختن به زندگی نامه، وصیت نامه و آثار شهدا سبب افزایش بصیرت عمومی و تقویت ولایت پذیری عمومی میشود.

ملاحی با اشاره به آثار فرهنگ شهدا در جامعه خاطرنشان کرد: مسئولان می توانند با مبانی اندیشه و آرمان شهیدان و تبیین فرهنگ ایثار و شهادت درجامعه از نفاق ملی جلوگیری کرده و وحدت و انسجام ملی را افزایش دهند.

وی با تاکید بر اینکه ورزشکاران باید از منش جوانمردی و پهلوانی شهیدان در زندگی و ورزش الگو بگیرند، گفت: امروزه قهرمانی و مدال آوری ورزشکاران ایرانی در رشته های مختلف مرهون ایثار و خون پاک شهدا است.

کنگره سرداران، امیران، فرماندهان و هشت هزار شهید استان همدان تا 19 آبان در همدان برگزار می شود.

کد مطلب 1187369

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