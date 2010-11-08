کنگره شهدا موثرترین راه احیای آرمان شهیدان است

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، سردار کریم ملاحی در حاشیه برگزاری کنگره شهدای استان همدان در گفتگو با خبرنگاران افزود: شهدا صاحبان اصلی این نظام و کشور هستند و آرامش و آسایش حاکم بر جامعه مدیون خون پاک شهدا است.

وی با بیان اینکه برگزاری کنگره شهدا موجب تقویت ولایت پذیری و بصیرت عمومی می شود، اظهار داشت: کنگره ها و بزرگداشت های شهدا باید پرچم داری فرهنگ شهیدان را به دست گرفته و هر چه بیشتر فضای جامعه را با شهدا و ایثارگران و اهداف و آرمانهای آنان آشنا کنند.

مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی پاس همدان اضافه کرد: برگزاری این کنگرهها و پرداختن به زندگی نامه، وصیت نامه و آثار شهدا سبب افزایش بصیرت عمومی و تقویت ولایت پذیری عمومی میشود.

ملاحی با اشاره به آثار فرهنگ شهدا در جامعه خاطرنشان کرد: مسئولان می توانند با مبانی اندیشه و آرمان شهیدان و تبیین فرهنگ ایثار و شهادت درجامعه از نفاق ملی جلوگیری کرده و وحدت و انسجام ملی را افزایش دهند.

وی با تاکید بر اینکه ورزشکاران باید از منش جوانمردی و پهلوانی شهیدان در زندگی و ورزش الگو بگیرند، گفت: امروزه قهرمانی و مدال آوری ورزشکاران ایرانی در رشته های مختلف مرهون ایثار و خون پاک شهدا است.

کنگره سرداران، امیران، فرماندهان و هشت هزار شهید استان همدان تا 19 آبان در همدان برگزار می شود.