به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، سرپرست معاونت صنایع دستی استان ایلام صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: در مرحله نخست به شناسایی افراد فعال در استان پرداختیم که در این راستا صنعتگران صنایع دستی استان که دارای کارت شناسایی هستند نیز در الویت قرار گرفتند.



حمید بختیاری افزود: هنرمندان شناسایی شده در آزمون فنی و حرفه‌ای در هشت رشته حصیربافی، گلیم‌بافی(نقش برجسته)، سوزندوزی، گیوه‌بافی، معرق روی چوب، محرق ساقه گندم، بافته‌های سنتی و جاجیم‌بافی برگزار می‌شود.



وی خاطرنشان کرد: تاکنون چهار دوره آزمون در تیر، مرداد، مهر و آبان‌ماه با همکاری سازمان فنی و حرفه‌ای استان برگزار شده است که پس از آن شرکت‌کنندگان، احراز صلاحیت مهارت از فنی‌و‌حرفه‌ای می‌گیرند.



این مقام مسئول در اداره کل میراث فرهنگی استان ایلام ادامه داد: هنرمندانی که در آزمون موفق می‌شوند به معاونت صنایع دستی استان و سپس به سازمان بیمه تامین اجتماعی معرفی می‌شوند.



سرپرست معاونت صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی استان ایلام تصریح کرد: 184 نفر از هنرمندان در این آزمون موفق شدند.