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۱۷ آبان ۱۳۸۹، ۱۳:۰۴

هنرمندان صنایع دستی ایلام زیر چتر بیمه قرار می‌گیرند

هنرمندان صنایع دستی ایلام زیر چتر بیمه قرار می‌گیرند

ایلام - خبرگزاری مهر: به کوشش معاونت صنایع دستی استان ایلام هنرمندان و صنعتگران صنایع دستی استان تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار می گیرند.

 به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، سرپرست معاونت صنایع دستی  استان ایلام صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: در مرحله نخست به شناسایی افراد فعال در استان پرداختیم که در این راستا صنعتگران صنایع دستی استان که دارای کارت شناسایی هستند نیز در الویت قرار گرفتند.

حمید بختیاری افزود: هنرمندان شناسایی شده در آزمون فنی و حرفه‌ای در هشت رشته حصیربافی، گلیم‌بافی(نقش برجسته)، سوزندوزی، گیوه‌بافی، معرق روی چوب، محرق ساقه گندم، بافته‌های سنتی و جاجیم‌بافی برگزار می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: تاکنون چهار دوره آزمون در تیر، مرداد، مهر و آبان‌ماه با همکاری سازمان فنی و حرفه‌ای استان برگزار شده است که پس از آن شرکت‌کنندگان، احراز صلاحیت مهارت از فنی‌و‌حرفه‌ای می‌گیرند.

این مقام مسئول در اداره کل میراث فرهنگی استان ایلام ادامه داد: هنرمندانی که در آزمون موفق می‌شوند به معاونت صنایع دستی استان و سپس به سازمان بیمه تامین اجتماعی معرفی می‌شوند.

سرپرست معاونت صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی استان ایلام تصریح کرد: 184 نفر از هنرمندان در این آزمون موفق شدند.

کد مطلب 1187371

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