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۱۷ آبان ۱۳۸۹، ۱۱:۳۷

"... و آسمان آبی" 13 میلیون تومان فروخت

"... و آسمان آبی" 13 میلیون تومان فروخت

مستند "... و آسمان آبی" بعد از 18 روز نمایش در شش سالن سینمایی 13 میلیون تومان فروش کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مستند "... و آسمان آبی" به کارگردانی غزاله سلطانی به صورت تک سانس در سالن‌های سینما آزادی، فرهنگ، پردیس ملت، پردیس زندگی، اریکه ایرانیان و موزه سینما نمایش داده می‌شود.

این فیلم ‌ 35 میلیمتری که در مدت زمان 75 دقیقه تهیه شده، کند و کاوی مصور از زندگی و آثار استاد عزت‌الله انتظامی در طول بیش از 70 سال فعالیت تئاتری، سینمایی، فرهنگی و اجتماعی است.

در این مستند جمعی از هنرمندان حرفه‌ای سینمای ایران حضور دارند که از میان آنها می‌توان به قاسم قلی‌پور تهیه‌کننده، مجید انتظامی آهنگساز، مستانه مهاجر تدوینگر و حسین ابوالصدق صداگذار اشاره کرد.

این مستند پیش از اکران عمومی، در جشنواره فیلم فجر و خانه هنرمندان نمایش داده شد.

کد مطلب 1187374

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