دشمن پایگاه خود را در کانون خانواده قرار داده است

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان نیکو برش شامگاه یکشنبه در نخستین نشست جمعیت بانوان فرهیخته دینی استان اصفهان با اشاره به اینکه امروز دشمن پایگاه و قرارگاه خود را در کانون خانواده قرار داده است، تصریح کرد: دشمن برای زنان به عنوان فرماندهان خانواده برنامه ریزی‌های دارد زیرا حضور زن سالم و خودساخته امنیت اجتماعی، آرامش و تعادل را برای جامعه به ارمغان می آورد.

دبیر جمعیت بانوان فرهیخته دینی کشور افزود: زنان با حضور در اجتماع در سلامت جامعه تاثیر می گذارند و اسلام از زن به عنوان مربی که تربیت اصلی خانواده بر عهده اوست، یاد می کند.

وی بیان داشت: در جنگ نرم محوریت اصلی را بر کانون خانواده قرار داده‌اند تا با نابودی بنیان خانواده ارزش های اجتماعی نیز از بین برود و تاثیرگذاری و نفوذ افکار دشمن بر روی افراد سریعتر انجام شود.

نیکو برش اضافه کرد: به برکت اسلام، اندیشه‌های امام راحل (ره) و عنایت رهبر فرزانه انقلاب حضور زنان در جامعه اسلامی ایران هدفمند و جهت دار است و زنان در ایران از شان و منزلت ویزه ای برخوردار هستند.

وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در خصوص نقش زنان و جایگاه آنان در اجتماع گفت: ایشان فرمودند بسیاری از کارهایی که در زمینه فرهنگی صورت می گیرد باید توسط زنان انجام شود و تشکیل جمعیت بانوان فرهیخته دینی در سراسر کشور نیز برای تحقق منویات ایشان و اعتلای جامعه اسلامی ایران است.

دبیر جمعیت بانوان فرهیخته دینی کشور تاکید کرد: به منظور شرکت در عرصه‌های فرهنگی جامعه به جاست تاثیرپذیری بانوان در فرهنگ دینی را افزایش دهیم.

وی با اشاره به اینکه بیش از 85 درصد سازمان‌های مردم نهاد توسط زنان تشکیل و اداره می شود، خاطرنشان کرد: این NGO ها اغلب در عرصه‌های هنری و تعاونی‌ها فعالیت دارند و در عرصه فرهنگ دینی نقش پر رنگ و تاثیرگذاری ندارند.

نیکو برش اضافه کرد: یکی از اهداف مهم در تشکیل جمعیت بانوان فرهیخته دینی در سراسر کشور ترویج ارزش های نظام اسلامی در بخش های فرهنگی است که به همین منظور از میان زنان آگاه و حساس به مسایل اجتماعی، فرهنگی و دینی تعدادی را به عنوان اعضای این جمعیت انتخاب کردیم .

وی ادامه داد: باید نگاه به بانوان یک نگاه بومی و منطقه ای باشد و بر اساس اولویت های استانی و نیازهای منطقه ای مشکلات و کمبودها را بررسی کرد و برای آن ها راهکارهایی را ارائه کرد.