ژاپن راهبردی را برای پس گرفتن جزایر "کوریل" تدوین می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری کیودو، "نائوتو کان" نخست وزیر ژاپن امروز در سخنانی گفت: گفتگوها با روسیه در خصوص چهار جزیره مورد مناقشه در شمال شرقی "هوکایدو" بسیار سخت خواهد بود، اما توکیو قرار است تمامی تلاش خود را برای بازپس گیری آنها به کار گیرد.

وی افزود: این امر مسئله ای نیست که با یک نشست حل شود. من بر آن هستم تا راهبردی را تدوین کرده و تلاش های سختی برای بازگرداندن جزایر به کار گیرم.

اختلافات روسیه و ژاپن در خصوص جزایر کوریل در پی دیدار اخیر دیمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه از این جزایر شدت گرفت و پس از این ماجرا بود که دو کشور سفرای خود را از دو پایتخت فراخواندند.

روز گذشته ژاپن بار دیگر از بازگشت سفیر خود به مسکو خبر داد و ظاهراً با کاهش تنش ها بین دو طرف اختلافات در این باره وارد مرحله ای جدید شده است.