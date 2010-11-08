احداث نیروگاه در تهران برای تبدیل زباله به انرژی برق

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین کلخورانی در مورد اقدامات در نظر گرفته شده برای تبدیل زباله به انرژی برق، اظهار داشت: در بحث نیروگاه هم اکنون با بیش از 14 مجموعه پیشنهاد دهنده در حال مذاکره هستیم و کار بررسی مذاکرات با سه مجموعه از آنها در حال اتمام است.

وی ادامه داد: این سه مجموعه تمایل به سرمایه گذاری مشترک با شهرداری تهران برای تبدیل زباله به انرژی برق دارند و روشهای مختلفی را نیز برای انجام این اقدام مهم پیشنهاد دادند که در حال بررسی است و در مدت دو ماه آینده توافقات نهایی انجام و با انعقاد قرارداد، عملیات احداث نیروگاه آغاز می شود.

معاون خدمات شهری شهرداری تهران با بیان اینکه تمام سعی ما این است که این نیروگاهها در مناطق شمالی شهر تهران استقرار پیدا کنند تصریح کرد: استقرار نیروگاه ها در مناطق شمال شهر سبب می شود تا زباله ها به جنوب شهر حمل نشود و در واقع در همان ایستگاه های میانی تبدیل به سوخت شوند.

کلخورانی تاکید کرد: با استقرار نیروگاهها در شمال شهر وتبدیل زباله به سوخت در یک پروسه دقیق و علمی زباله ها در نهایت به انرژی برق تبدیل می شوند.



