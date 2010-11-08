قیمت کالاهای شهروند بعد از هدفمندی یارانه ها ثابت می ماند

به گزارش خبرگزاری مهر، قدرت گودرزی افزود: در فروش فوق العاده ماه مبارک رمضان، قیمت کالاهای شهروند کاهش یافت و این تخفیف که با همکاری و موافقت تامین کنندگان کالا و کاهش حاشیه سود شهروند بود دائمی شده و همچنان ادامه دارد.

وی با بیان اینکه بعضی از تامین کنندگان به دلیل افزایش جهانی قیمت مواد اولیه برخی کالاها ممکن است همکاری خود با فروشگاه شهروند را ادامه ندهند گفت: کارشناسان فروشگاه شهروند در برگزاری جلسات با تامین کنندگان آنها را دعوت به اعمال تخفیفات می کنند اما در صورت عدم تمایل تامین کنندگان، شهروند با تامین کنندگان جایگزین همکاری خود را ادامه می دهد، البته تلاش می کنیم تامین کنندگان کنونی، کار را ادامه دهند.

مدیرعامل شهروند تاکید کرد: در حال حاضر نیز کارشناسان کیفی، کالاها و قیمت آنها را به طور مستمر کنترل می کنند.

گودرزی با اشاره به اینکه نگران تغییرات در قیمت کالاهای شهروند با اجرای هدفمندی یارانه ها نیستیم گفت: تامین کنندگان کالاهای شهروند پذیرفته اند که با سیاست این فروشگاه برای کاهش قیمت کنار بیایند و خوشبختانه این روند با تعامل خوب میان شهروند و تامین کنندگان تاکنون به خوبی پیش رفته است.



