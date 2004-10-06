سخنگوي مقتدي صدر: گفتگوها ميان دولت عراق و مقتدي صدر ادامه دارد

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل از خبرگزاري فرانسه، سخنگوي مقتدي صدر بر ادامه گفتگوها ميان نماينده مقتدي و دولت عراق براي پايان دادن به خشونتها در شهرك صدر خبر داد وگفت: اين گفتگوها تاكنون به نتيجه اي دست نيافته اما همچنان ادامه دارد.



عبدالهادي الدراجي تصريح كرد: گفتگوها همچنان ادامه دارد؛ اعضايي از دفتر مقتدي صدر در هياتي كه روز گذشته با اياد علاوي نخست وزير، برهم صالح معاون امنيتي نخست وزير و قاسم داوود وزير امور كابينه ديدار كرده، حضور داشته اند.

وي با يادآوري اينكه همچنان برخي از نقاط اختلاف معلق مانده است، افزود: بايد پيش از امضاي توافقنامه اي ميان مقتدي صدر، دولت و نظاميان آمريكايي، اين نقاط اختلاف حل شوند.

الدراجي اظهار داشت: نقاط اصلي در توافقنامه احتمالي درباره آزادي طرفداران مقتدي صدر و توقف تعقيب آنان، پرداخت غرامت به آسيب ديدگان و از سرگيري خدمات عمومي دولتي در منطقه شهرك صدر است.



سخنگوي مقتدي صدراظهارداشت: در مقابل، شبه نظاميان مقتدي صدر موسوم به جيش المهدي نيزخلع سلاح شده و راه مشاركت آنها در امورسياسي و انتخابات باز خواهد شد.



وي ادامه داد: مذاكرات تاكنون پيشرفت داشته و اميدوار كننده است اما حملات مستمر موشكي آمريكاييها كمكي به اين مذاكرات نمي كند.

يادآورمي شود اياد علاوي نخست وزيرعراق روزگذشته درجمع اعضاي پارامان موقت ملي عراق از آغاز عمليات پاكسازي شهرها و مناطق مختلف از مردان مسلح خبر داد و گفت: دراين تصميم خود تجديد نظر نمي كنيم، هم اكنون گفتگوها در شهرك صدر براي خلع سلاح افراد در جريان است و داراي پيشرفتهاي خوبي نيز هست.

علاوي ادامه داد: برنامه دولت عراق گفتگو و ديدار با تمامي گروهها به جز تروريستها است كه مي توان به گفتگو با شبه نظاميان مقتدي صدر، اهالي فلوجه و سامرا اشاره كرد، به آنها اعلام كرديم كه هر گونه فعاليت مسلحانه را قبول نمي كنيم و اميدواريم كه به راه حل نظامي و مسلحانه رجوع نكنيم.

