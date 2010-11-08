پرداخت وام ازدواج 5 میلیون تومانی از 3 ماه دیگر/ تشکیل ستاد بنیاد ازدواج تهران

صفرعلی براتلو در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه استانداری تهران طی پنج سال اخیر تحقیق و پژوهشی را در زمینه تسهیل ازدواج جوانان در دستور کار خود قرار داده گفت: تا امروز دانشجویان و کارشناسان بیش از 200 پژوهش به دفتر معاونت اجتماعی استانداری تهران ارائه کرده اند.

وی افزود: ترویج فرهنگ ازدواج، ساخت تیزر و بروشور، برگزاری جشنهای ازدواج جوانان، تبلیغات میدانی، معرفی زوجهای موفق و برگزاری کلاسها و کارگاههای ازدواج موفق از مهمترین برنامه های استانداری تهران در امر ازدواج بوده است.

براتلو با بیان اینکه صندوق مهر رضا از سه ماه دیگر وام پنج میلیونی ازدواج به زوجهای جوان پرداخت می کند گفت: این وام در کوتاهترین زمان پرداخت می شود.

سرپرست معاونت اجتماعی استانداری تهران اظهار داشت: 10 برابر شدن هدیه کارکنان دولت برای ازدواج تا سقف 300 هزار تومان، اعزام زوجهایی که با 14 سکه مهریه ازدواج می کنند توسط سازمان ملی جوانان به مشهد مقدس و همچنین پرداخت وام سه میلیون تومانی آموزش و پرورش برای کارکنان فرهنگی که ازدواج می کنند از مهمترین برنامه های تسهیل ازدواج دولت است.

محدودیتی برای مسکن مهر زوجهای جوان تهرانی وجود ندارد

براتلو در ادامه از ساخت 21 هزار واحد مسکونی ارزان قیمت در استان تهران خبر داد و افزود: 20 هزار واحد مسکونی تا پایان سال و یکهزار واحد مسکونی تا پایان سال آینده تکمیل شده و زوجهای جوان می توانند تنها با پرداخت هفت میلیون تومان و اقساط کم بهره صاحب خانه شوند.

وی افزود: هیچگونه محدودیتی برای ثبت نام مسکن مهر زوجهای جوان در استان تهران وجود ندارد و آنها می توانند برای تشکیل تعاونی در ادارات تعاون شهرستانها و تهران اقدام کنند.

سرپرست معاونت اجتماعی استانداری تهران حضور خیرین ازدواج را از مهمترین عوامل تسهیل ازدواج عنوان کرد و افزود: به زودی رئیس جمهور در همایشی با حضور خیرین امر ازدواج این مهم را نهادینه می کند.

براتلو اظهار داشت: استان تهران اولین استانی است که پس از ابلاغ وزارت کشور برای تشکیل بنیاد ازدواج با هدف فرهنگ سازی ازدواج در جامعه و تسهیل ازدواج آسان جوانان تهرانی امروز جلسه این کارگروه را برگزار می کند.