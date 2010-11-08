به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش رادیویی "سرداران شهید" به کارگردانی ایوب آقاخانی و بازی مهین نثری، نورالدین جوادیان، مهرداد عشقیان، مهدی طهماسبی، فریدون محرابی و محمدرضا علی به زودی تهیه می‌شود. این مجموعه بر اساس زندگی سرداران شهید همت، شهید ناصر کاظمی، شهید مجید بقایی و شهید مهدی باکری و ... ضبط می‌شود.

- برنامه "بین خودمون باشه" فردا 18 آبان ماه میزبان علی عطشانی کارگردان فیلم سینمایی "دموکراسی تو روز روشن" است. این برنامه کاری از گروه جوان و فرهنگ رادیو جوان است که هر شب در گفتگویی صمیمانه با هنرمندان، سیاستمداران، ورزشکاران و ... به بررسی فعالیت‌ها، زندگی شخصی و ... این افراد می پردازد. "بین خودمون باشه" هر شب ساعت 22:30 به سردبیری محمد علی علائی و گویندگی مازیار فکری ارشاد از رادیو جوان روی آنتن می‌رود. همچنین امشب با صمد نیک‌خواه بهرامی کاپیتان تیم ملی بسکتبال ایران گفتگو می‌شود و چهارشنبه 19 گفتگو با علی سرابی بازیگر تئاتر پخش می‌شود.

- شبکه رادیویی البرز با پخش 254 عنوان ویژه برنامه هدفمند کردن یارانه‌ها در شش اول امسال از سایر شبکه‌های رادیویی پیشی گرفت. طبق اعلام اداره کل اطلاعات و برنامه‌ریزی شبکه‌های رادیویی ایران، فرهنگ، تهران، جوان، قرآن، معارف، ورزش، سلامت، البرز، گفتگو، صدای آشنا، تجارت و ایرن صدا در شش ماه اول سال جاری 369 عنوان ویژه برنامه طرح هدفمند کردن یارانه‌ها را به مدت 3469 دقیقه و با حضور 158 کارشناس روی آنتن بردند که از این تعداد رادیو البرز با پخش 254 عنوان وی‍ژه برنامه به مدت 864 دقیقه آمار بیشتری در این زمینه در کارنامه دارد.

- نمایش رادیویی "سلطانه" نوشته کالین فاکنر با تنظیم رادیویی فرهاد قائمی مهدوی در 18 قسمت برای رادیو تهران ضبط می‌شود. در این نمایش وحید منوچهری، مهرداد مهماندوست، رحمان باقریان، مجید حمزه، فریبا متخصص، صفا آقاجانی، نگین خواجه نصیر، فریبا طاهری، بیوک میرزایی و سعید فرضی بازی می‌کنند. نمایش "سلطانه" به کارگردانی حمید منوچهری و تهیه‌کنندگی فرهنگ جولایی تهیه شده است.