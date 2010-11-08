مراسم بدرقه ملی پوشان شنا و شیرجه به گوانگجو برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، این مراسم با حضور "امیرحسین آیت اللهی" رئیس فدراسیون شنا، 10 ورزشکار شنا و شیرجه به همراه مربیان و مسئولان فدراسیون ساعت 15 در محل فدراسیون برگزار خواهد شد.

تیم ملی شنا مرکب از محمد علیرضایی، محمد بیداریان، پاشا وحدتی راد، سعید ملکا آشتیانی، سروش خواجگی و جمال چاوشی فر امروز عازم چین هستند و تیم ملی شیرجه متشکل از قائم میرابیان، شهباز شهنازی، مجتبی ولی پور و شهنام نظرپور روز چهارشنبه 26 آبان ماه جهت حضور در شانزدهمین دوره بازی های آسیایی راهی چین خواهند شد.

برنامه رقابت های شیرجه بازی های آسیایی اعلام شد

برنامه رقابت های شیرجه مردان در شانزدهمین دوره بازی های آسیایی گوانگجو اعلام شد. مسابقات شیرجه مردان در شانزدهمین دوره بازی های آسیایی گوانگجو از اول آذرماه به مدت 5 روز آغاز خواهد شد.



برنامه کامل مسابقات به شرح زیر است:

*روز نخست (دوشنبه اول آذرماه): شیرجه هماهنگ سکوی 10 متر

*روز دوم (سه شنبه 2 آذرماه): شیرجه هماهنگ تخته فنر 3 متر

*روز سوم (چهارشنبه 3 آذرماه): تخته فنر یک متر

*روز چهارم (پنج شنبه 4 آذرماه): تخته فنر 3 متر

*روز پنجم (جمعه 5 آذرماه): سکوی 10 متر