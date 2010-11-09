احتمال افزایش سهمیه حج دانش آموزی

محمد تقی فخریان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: سال گذشته سهمیه عمره دانش آموزی به دلیل شیوع آنفلوآنزای خوکی از 11 هزار دانش آموز به 500 نفر کاهش پیدا کرد و تعداد کمی از دانش آموزان توفیق شرکت در این مراسم معنوی را داشتند اما سازمان حج و زیارت این سهمیه را برای سال جاری هنوز افزایش نداده است.

مدیرکل فعالیتهای قرآنی، فرهنگی و اردوهای وزارت آموزش و پرورش درباره سفر دانش آموزان به کربلا که چندی پیش از سوی یکی از مسئولان سازمان دانش آموزی عنوان شده بود گفت: آموزش و پرورش به شکل مستقل نمی تواند کاروانی را مهیا کند و دانش آموزان را به سفر ببرد ولی سازمان دانش آموزی و اتحادیه انجمنهای اسلامی می توانند دانش آموزان را در قالب کاروانهای سازمان حج به عتبات عالیات ببرند.

فخریان از تدوین دستورالعمل اردوهای برون مرزی دانش آموزان خبر داد و گفت: در نظر داشتیم دستورالعمل اردوهای داخلی و خارجی را با هم تدوین کنیم اما شورای عالی انقلاب فرهنگی موافقت نکرد و هم اکنون در حال تدوین دستورالعمل جداگانه ای در این زمینه هستیم.

مدیرکل فعالیتهای قرآنی، فرهنگی و اردوهای وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: این دستورالعمل شامل سفرهای خارجی علمی، ورزشی، زیارتی و فرهنگی است که دانش آموزان می توانند در طول تحصیل خود از آن بهره مند شوند.