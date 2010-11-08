وضعیت تئاتر کشور رو به بهبود است

عباس ملازینلی در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد با اشاره به آغاز بیستمین جشنواره تئاتر استانی یزد از 19 آبان ماه جاری، یکی از مشکلات برگزاری جشنواره را مشکلات بودجه ‌ای برشمرد و اظهار داشت: عمده‌ ترین مشکل برگزاری جشنواره تئاتر در استان یزد مشکل بودجه است که البته این مشکل در تمام استانها وجود دارد اما به نظر می ‌رسد با توجه به سیاستهای فرهنگی دولت، این وضع رو به بهبود است.

وی افزود: هنر تئاتر نیازمند مداومت در حمایت است زیرا اگر هنر تئاتر در جامعه تقویت شد، مانند آن است که جامعه الفبای اولیه فرهنگ را فراگرفته است.

ملازینلی تصریح کرد: بر همین اساس اشتباه است که عده ‌ای گمان می ‌کنند برای تئاتر هزینه شده است بلکه باید بدانند هزینه ‌های آنها در واقع یک سرمایه ‌گذاری است.

وی در مورد تئاتر شهرستانها نیز عنوان کرد: امسال به دلیل کم بودن گروه‌ های تئاتری، امکانات سالنها در شهرستانها کافی بود ضمن اینکه سالنی اختصاصی نیز به گروه ‌های راه یافته به جشنواره اختصاص یافته است.

ملازینلی با اشاره به انصراف برخی از گروه‌ های تئاتر در شهرستانها برای شرکت در این جشنواره بیان داشت: برخی گروه‌ های شهرستانی متن نمایش‌نامه‌های خود را ضعیف‌تر از مرکز استان می‌دانستند بر همین اساس انصراف دادند در حالی‌که انجمن نمایش استان قرار بود برای گروه‌های تئاتر در شهرستان اجرای تخصصی بگذارد و به آنها کمک کند تا قدرت رقابت با مرکز استان را داشته باشند.

پنج کانون تخصصی تئاتر در یزد راه اندازی می شود

وی همچنین از تاسیس پنج کانون تخصصی تئاتر خبر داد و عنوان کرد: انجمن نمایش استان یزد پنج کانون تخصصی تئاتر با حضور 30 نفر تاسیس کرده است که در گرایش‌های بازیگری، کارگردانی، عوامل صحنه، نویسندگی و گرایش کودک و نوجوان فعالیت خواهد کرد و از این طریق مبحث آموزش در تئاتر انجام می ‌شود.

ملازینلی همچنین از استقرار نظام مدیریت کیفیت در انجمن نمایش خبر داد و افزود: برای نخستین بار در کشور، پیشنهادی در زمینه طراحی و مهندسی بر اساس استانداردهای جهانی مطرح کردیم تا از این طریق هم هنرمند از کار خود رضایت داشته باشد و هم سیستم قائم به فرد نباشد و بتواند کار انجمن نمایش را ارزیابی کند.

وی افزود: با استقرار این نظام، می ‌توان آن را در تمامی بخش‌های سینمایی و فرهنگی اجرایی کرد و استان یزد می‌تواند پایلوتی برای اجرای این طرح باشد.

55 متن به دبیرخانه جشنواره تئاتر استان یزد ارسال شد

دبیر اجرایی بیستمین جشنواره تئاتر استان یزد در بخش دیگری از سخنان خود از ارسال 55 متن اولیه به دبیرخانه این جشنواره خبر داد و افزود: با بازخوانی آثار رسیده به جشنواره، 26 متن به مرحله بازبینی راه یافت و پس از بررسی آثار توسط اعضای شورای بازبینی، 10 اثر برای مرحله پایانی جشنواره انتخاب شد.

ملازینلی با اشاره به استقبال بسیار خوب هنرمندان از جشنواره تئاتر امسال اظهار امیدواری کرد: با برگزاری این جشنواره ‌ها بتوانیم مردم و هنرمندان را بیش از پیش به سمت این هنر پرقدمت جذب کنیم.

وی با اشاره به اینکه جشنواره استانی تئاتر یزد در سالهای گذشته از کیفیت چندان مطلوبی برخوردار نبوده است، افزود: این امر سبب عدم استقبال هنرمندان عرصه تئاتر استان یزد از این جشنواره بوده است اما امسال با حمایت‌های مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد، جشنواره به لحاظ کیفی ارتقا یافته است.

بیستمین جشنواره تئاتر استان یزد از 19 تا 21 آبانماه در یزد برگزار می‌ شود.