کاهش جمعیت دانشجویی در مهندسی/ سیر نزولی رغبت زنان به مهندسی

به گزارش خبرگزاری مهر، جهان امروز بیش از پیش به راه حلهای مهندسی برای رفع مشکلات بزرگی از فقر گرفته تا تغییرات آب و هوایی نیاز دارد. بسیاری از کشورها هنوز با کمبود نیروی جوان تحصیل کرده مخصوصا زنان تحصیل کرده در رشته های مربوط به موضوعات مهندسی روبرو هستند. این مسئله باعث شده تا آینده مهندسی با توجه به مسئله فرار مغزها بخصوص در کشورهای توسعه یافته به خطر بیافتد.

در گزارش جدیدی که برای اولین بار با همکاری 120 کارشناس توسط یونسکو با عنوان "مهندسی، مسائل و فرصتهای پیشرفت" منتشر شد، وضعیت مهندسی در سطح جهان، کاهش رشد تعداد مهندسین در سراسر دنیا و مشکل مربوط به توسعه و پیشرفت کشورهای جهان مورد بررسی قرار گرفت.

بر طبق مطالعات انجام شده، بطور مثال تنها در صحرای آفریقا 2.5 میلیون نفر مهندس و تکنیسین جدید برای دستیابی به اهداف توسعه ای یونسکو برای دستیابی به آب سالم و بهداشت عمومی نیاز است. آفریقای جنوبی به عنوان یکی از قسمتهای اصلی قاره آفریقا در بین سالهای 2000 تا 2008 شصت درصد افزایش در نام نویسی از دانشجویان رشته های مهندسی داشته است.

در کشورهای دیگری مانند آلمان نیز در بسیاری از بخشها کمبود مهندسین بطور جدی حس می‌شود. در دانمارک نیز بر طبق مطالعات انجام شده تا سال 2020 بازار کار از کمبود 14 هزار مهندس رنج خواهد برد.

اگر چه در آمار کلی جمعیت دانشجویان مهندس دانشگاههای جهان رو به افزایش بوده اما رشد چشمگیری نداشته است. مثلا در ژاپن، هلند، نروژ و جمهوری کره پذیرش دانشجویان مهندسی از اواخر سالهای 1990 از 5% به 10% افزایش داشت.

دکتر تونی مارجورام نویسنده این گزارش و رئیس علوم مهندسی یونسکو گفت: کاهش جمعیت دانشجویان رشته های مهندسی در دنیا، ظاهرا به علت کسل کننده بودن رشته ها، کار کلاسی سخت، کم در آمد بودن مشاغل مرتبط و مسئولیتهای سنگین موجود در کار است.

در این گزارش به تساوی جنسیتی در ثبت نام ها نیز اشاره و مشخص شد که در بسیاری از کشورها آمار ثبت نام در زنان از سال 1980 تا سال 1990 بیش از 20 درصد افزایش داشته اما مجددا از سال 2000 این رقم رشد نزولی پیدا کرد به طوریکه در برخی از کشورها این رقم کمتر از 10 درصد بوده و در تعداد معدودی از کشورها هم به صفر رسیده است.

در یک مطالعه دو ساله جدید که در انگلیس مبنی بر دلیل کاهش رغبت زنان برای تحصیل در رشته های مهندسی، فنی بودن اکید موضوعات و مردانه بودن مشاغل مرتبط دلیل اصلی کاهش رغبت زنان شناخته شد.