به گزارش خبرنگار مهر، در این گزارش قیمت خرده فروشی برخی مواد خوراکی در تهران در هفته منتهی به 14 آبان ماه جاری بررسی شده است.

این گزارش نشان می دهد که قیمت گوشت قرمز، گوشت مرغ، روغن نباتی، قندوشکر، سبزیهای تازه و چای در هفته منتهی به 14 آبان ماه نسبت به مدت مشابه در سال قبل به ترتیب 22.3 درصد، 18.8 درصد، 28.7 درصد، 40.6 درصد، 35.4 درصد و 12.7 درصد افزایش یافته است.

در همین حال، در هفته مورد بررسی، قیمت تخم مرغ و برنج نسبت به مدت مشابه در سال گذشته به ترتیب 5.1 و 1.2 درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین قیمت لبنیات، حبوب و میوه های تازه در هفته منتهی به 14 آبان ماه نسبت به مدت مشابه در سال قبل 4 درصد، 14.5 درصد و 27.6 درصد افزایش یافته است.

لیست قیمتها در هفته منتهی به 14آبان (درصد) گروه و کالا هفته قبل هفته مشابه در ماه قبل هفته مشابه در سال قبل 1- لبنیات 0 0/1- 4 2- تخم مرغ 1.7- 4 5.1- 3-برنج 0.1 0.7 1.2- 4- حبوب 0.7 5.5 14.5 5- میوه های تازه 0.1 5.4- 27.6 6- سبزیهای تازه 0.9 7.3 35.4 7- گوشت قرمز 0 0.2 22.3 8- گوشت مرغ 1.5 5.2 18.8 9 - قند و شکر 0.9 7.3 40.6 10 - چای 0 0.2 12.7 11- روغن نباتی 0.1- 12.7 28.7

به گزارش مهر، بانک مرکزی تصریح کرد: در هفته منتهی به 14 آبان ماه در گروه لبنیات قیمت تمام اقلام نسبت به هفته قبل ثابت بود.بهای تخم مرغ کاهش یافت و شانه ای 29200 الی 38500 ریال فروش می رفت. در گروه برنج، قیمت برنج داخله درجه یک بدون تغییر بود. بهای برنج داخله درجه دو اندکی افزایش ولی قیمت برنج وارداتی غیر تایلندی کاهش جزئی داشت. در گروه حبوب بهای لوبیا چشم بلبلی ثابت بود. قیمت سایر اقلام این گروه نسبت به هفته قبل افزایش یافت.

در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری تهران پرتقال درجه یک عرضه نمی گردید و گلابی عرضه کمی داشت ولی بقیه اقلام میوه و سبزی تازه را که تعدادی از آنها از نظر کیفی در سطح پایینی قرار داشتند به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره بار می فروختند.

میوه فروشی های سطح شهر اقلام مرغوب میوه و سبزی تازه را عرضه می نمودند که در گروه میوه های تازه بهای نارنگی، لیموشیرین، انار و خربزه نسبت به هفته قبل کاهش ولی قیمت سایر اقلام این گروه افزایش داشت. در گروه سبزی های تازه بهای سبزی های برگی بدون تغییر بود. قیمت خیار و لوبیا سبز کاهش ولی بهای سایر اقلام این گروه افزایش یافت.

در این هفته قیمت گوشت تازه گاو و گوساله و گوشت مرغ نسبت به هفته قبل افزایش داشت. بهای گوشت گوسفند ثابت بود.در هفته مورد بررسی، قیمت قند و شکر نسبت به هفته قبل افزایش ولی بهای روغن نباتی جامد کاهش جزئی یافت. قیمت چای خارجی و روغن نباتی مایع بدون تغییر بود.

لبنیات و تخم مرغ

در هفته مورد گزارش، در گروه لبنیات بهای تمام اقلام نسبت به هفته قبل ثابت بود. قیمت تخم مرغ معادل 1.7 درصد کاهش یافت.

برنج و حبوب

در هفته مورد بررسی، در گروه برنج بهای برنج داخله درجه یک بدون تغییر بود. قیمت برنج داخله درجه دو معادل 0.7 درصد افزایش ولی بهای برنج وارداتی غیر تایلندی 0.1 درصد کاهش داشت. در گروه حبوب قیمت لوبیا چشم بلبلی ثابت بود. بهای سایر اقلام این گروه بین 0.4 درصد تا 1.3 درصد افزایش یافت.

میوه و سبزی های تازه

در هفته مورد گزارش، در گروه میوه های تازه قیمت نارنگی معادل 2.7 درصد، لیموشیرین 1.2 درصد، انار 2.9 درصد و خربزه 14.2 درصد کاهش ولی بهای سایر اقلام این گروه بین 0.3 درصد تا 3.2 درصد افزایش داشت. در گروه سبزی های تازه قیمت سبزی های برگی بدون تغییر بود. بهای خیار معادل 1.9 درصد و لوبیا سبز 1.6 درصد کاهش ولی قیمت سایر اقلام این گروه بین 2.6 درصد تا 5.1 درصد افزایش یافت.

گوشت قرمز و گوشت مرغ

در هفته مورد بررسی، بهای گوشت تازه گاو و گوساله معادل 0.1 درصد و گوشت مرغ 1.5 درصد نسبت به هفته قبل افزایش داشت. قیمت گوشت گوسفند ثابت بود.

قند، شکر، چای و روغن نباتی

در هفته مورد گزارش نسبت به هفته قبل، بهای قند معادل 0.8 درصد و شکر 1.1 درصد افزایش ولی قیمت روغن نباتی جامد 0.2 درصد کاهش یافت. بهای چای خارجی و روغن نباتی مایع بدون تغییر بود.