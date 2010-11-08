بزرگداشت عارفان و بزرگان علمی کشور باید نهادینه شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، وحید جلال زاده صبح دوشنبه در آئین افتتاح کنگره بین المللی شمس تبریزی در دانشگاه ارومیه، ایران اسلامی را سرزمین تمدن ساز و افتخار آفرین دانست و افزود: ایران ستارگان درخشان زیادی داشته و تمدن جدید باید با نگاه به گذشته و با بهره گیری از وجود ستارگان بزرگ تاریخ ایران مسیر جدید را طی کند.

وی شمس تبریزی را عارف نامی ایران و مشرق زمین و ستاره درخشان عرفان اسلامی و ادبیات ایران معرفی کرد و بیان داشت: معرفی بزرگان علم و هنر و ادبیات و عرفان به نسل جوان کشور از اهداف اصلی برگزاری کنگره بین المللی شمس تبریزی در این استان است.

استاندار اذربایجان غربی با اشاره به وجود عارفان نامی همچون جلال الدین محمد مولوی، حافظ، سعدی، رودکی بعنوان چراغ های روشن تمدن ایرانی، اظهار داشت: ائمه اطهار (ع) و بزرگان ادب و هنر این کشور که در تاریخ ایران اسلامی می درخشند الگوهای خوبی برای نسل جوان هستند.

جلال زاده برگزاری تفاهنمامه فرهنگی بین استانهای آذربایجان غربی و فارس را نقطه آغاز برگزاری کنگره بین المللی شمس تبریزی و حافظ عنوان و خاطر نشان کرد: همکاری استانداری فارس سبب شد که این ماه فرهنگی با شکوه تمام به مرحله اجرا در آید.

این مقام مسئول در ادامه سخنان خود با بیان اینکه ایران اسلامی امروز با تکریم از بزرگان تمدن ساز خود در قله عزت و افتخار ایستاده، گفت: در راستای برنامه ریزی ماه فرهنگی 120 برنامه در سطح این استان اجرا شده که کنگره بین المللی شمس تبریزی یکی از مهم ترین این برنامه هاست.

کنگره بین المللی شمس در راستای ماه فرهنگی آذربایجان غربی و به منظور معرفی و شناساندن این قطب عرفان اسلامی و تاثیرات این عارف نامی بر شعر و ادب و فرهنگ ایران و جهان در این استان برگزار شده است.

در کنگره بین المللی شمس تبریزی علاوه بر مهمانان داخلی و شخصیت های فرهنگی، ادبی و هنری کشور بیش از 80 میهمان خارجی از کشورهای مختلف جهان حضور دارند.

کنگره شمس تبریزی به مدت پنج روز با برگزاری برنامه های مختلف هنری و ادبی از جمله موسیقی، شعرخوانی، مراسم سنتی مثنوی خوانی، نمایشگاه های فرهنگی و هنری متعدد، نمایشگاه صنایع دستی و فرش دستبافت، میزگردهای علمی و ادبی در سطح شهرهای ارومیه و خوی ادامه می یابد.