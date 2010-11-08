دشمنان از بین بردن ریشه های اعتقادی مردم را نشانه رفته اند

سردار حسین ذوالفقاری در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با بیان اینکه دشمن با هجمه های عجیب و غریب دورنی و بیرونی جنگ نرم را به راه انداخته است، افزود: دین باوری مردم، مشروعیت سیاسی نظام، وحدت، انسجام مسئولان و نخبگان کشور و جایگاه ولایت فقیه و نقش آن در صیانت از کشور، پایه های امنیت کشور را تشکیل می دهند که باید از گزند آسیب به دور باشند.

وی با بیان اینکه دشمن با به کار گرفتن روش هایی خاص به دنبال سست کردن این پایه ها است، اظهار داشت: دشمنان سعی دارند به جایگاه ولایت فقیه در اذهان مردم ضربه بزنند.

سردار ذوالفقاری با بیان اینکه کم کردن مشروعیت نظام، برهم زدن انسجام مسئولان سیاسی و نخبگان کشور و زیر سئوال بردن کارآمدی نظام از اهداف دشمنان است، افزود: مقابله با جنگ نرم نیازمند ابزار خاص خود است و باید با ابزار نرم به مقابله با این جنگ پرداخت.

وی با بیان اینکه برگزاری کنگره شهدا نقش موثری بر ارائه رهنمود به جوانان دارد، گفت: باید از برگزاری این کنگره ها درس آموخت.

فرمانده پلیس مرزبانی کشور با اشاره به اینکه جنگ به خودی خود زیبایی ندارد، اظهار داشت: اما در دفاع مقدس هر تازه واردی که وارد این فضا می شود، تحت تاثیر قرار می گیرد.

کنگره سرداران، امیران، فرماندهان و هشت هزار شهید استان همدان تا 19 آبان در همدان برگزار می شود.