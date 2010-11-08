امنیت در کشور مرهون نیروی پلیس دینی است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام رضا علی کرمی در این همایش که صبح دوشنبه با قرائت پیام آیت الله جعفر سبحانی و حضور دکتر محمد‌رضا مرندی‌ رئیس پژوهشکده فرهنگ، هنر و ارتباطات؛ محمود تشکلی جانشین معاون هماهنگ کننده نیروی انتظامی؛ دکتر اسماعیلی عضو حقوقدان شورای نگهبان در سالن همایش‌های دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برگزار شد، با تاکید بر انجام مأموریت‌های نیروی پلیس بر اساس دین و شرع مقدس بیان داشت: امروز این نعمت بزرگی برای نیروی پلیس است که علما و صاحبان فضل و اساتید دانشگاه جمع شده‌اند تا به نیروی انتظامی در جهت ایفای بهتر نقش آن یاری رسانند و در کشور ما پیوند بین دانشگاه، نیروی پلیس و مرجعیت آنچنان گره خورده است که یک نمونه برای جهان ترسیم کرده و آن پلیس دینی است که تمام مأموریتهای آن بر اساس دین و شرع مقدس باید صورت گیرد.



وی تصریح کرد: تولید علم مورد تأکید مقام معظم رهبری نه فقط در شعار بلکه باید در زندگی و در خدمت مردم جلوه‌گر شود و یکی از جایگاه هایی که این علم می‌تواند نمود داشته باشد، صحنه امنیت است که امروز با برگزاری این همایش در قم صورت پذیرفته و بحث و بررسی‌های بسیاری نیز در خصوص آن انجام شده است.



رئیس دانشگاه پیام نور مرکز قم با اشاره به وجود امنیت در کشور و به خصوص در شهر قم در حد قابل قبول اظهار داشت: این امنیت در کشور مرهون دو چیز است یکی دین و دیگری نیروی پلیس که موازین دینی را در انجام مأموریت‌های خود اجرایی می‌کند و این می‌تواند برای تمام جهان یک الگو باشد و می‌توانیم ادعا کنیم که در تمام دنیا تنها پلیس دینی، نیروی پلیس جمهوری اسلامی ایران است و این از برکت انقلاب و پیوند مردم، پلیس و مرجعیت می‌باشد.



154 مقاله به دبیرخانه همایش ارسال شد



وی در بخش دیگری از سخنان خود به برگزاری همایش علمی فرهنگ سازی دینی در ارتقای امنیت اجتماعی اشاره کرد و در این خصوص بیان داشت: در راستای برگزاری این همایش دو کمیته اجرایی که مسئولیت آن به ناجا و کمیته علمی که مسئولیت ان به دانشگاه واگذار شد، تشکیل شد و در فرصت اولیه 154 مقاله به دبیرخانه همایش ارسال شد.



کرمی در خصوص داوری مقالات ارسالی به دبیرخانه این همایش اظهار داشت: داوری بر اساس سه کمیته علمی الهیات، روانشناسی و علوم اجتماعی و مدیریت و حقوق انجام گرفت و اعضای کمیته علمی در روند این همایش در حدود 600 ساعت جلسات مشاوره و 467 ساعت جلسه تخصصی برگزار کردند.



وی در ادامه در خصوص رده‌های علمی شرکت کنندگان در فراخوان مقاله همایش اذعان داشت: 10 درصد در مقطع دکتری که بسیاری از آنها دانشیار هستند، 43 درصد ارشد که 80 درصد آنها از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها می‌باشند، 46 درصد کارشناسی و یک درصد زیر کارشناسی بوده‌اند که انصافا مقالات در حد بسیار بالایی ارائه شده بود.



دبیر علمی این همایش در خصوص دیگر کارهای انجام گرفته در رابطه با برگزاری همایش اظهار داشت: دیدار با حضرات آیات‌نوری همدانی، مکارم شیرازی، صافی گلپایگانی، سبحانی، علوی گرگانی و آیت الله یزدی؛ ائمه جمعه قم و ... و استفاده از نظرات این بزرگان، اطلاع رسانی و تبیین محورها و سرفصل‌های همایش از جمله دیگر کارهای انجام گرفته در روند برگزاری این مراسم بود.