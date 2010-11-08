به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای بین المللی کرواسی که از جمله تورنمنت های رده A جهان محسوب می شود طی دو روز گذشته با حضور تکواندوکاران 28 کشور در زاگرب برگزار شد که در نهایت نماینده کشورمان عنوان نایب قهرمانی را به خود اختصاص داد.

تیم هیئت تکواندو حوزه جنوبغرب که به نمایندگی از هیئت تکواندو تهران در این مسابقات حضور یافته بود با کسب 2 مدال طلا ، دو نقره و یک برنز بعد از میزبان نایب قهرمان شد. بر این اساس در رده سنی نونهالان نوید ارزشی در وزن 58- ضمن کسب مدال طلا عنوان فنی ترین بازیکن را به خود اختصاص داد.

در وزن 61- دانیال صالحی مهر در مکان نخست ایستاد و دومین مدال طلا را برای نماینده کشورمان کسب کرد، سینا میرزایی نایب قهرمان وزن 37- شد و در رده سنی نوجوانان پوریا عرفانیان در وزن 78- به مدال نقره رسید و سجاد میرزایی در وزن 68- به مدال برنز قناعت کرد.