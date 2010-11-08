برگزاری کنگره شهدا بهترین راه ترویج فرهنگ جهاد و شهادت است

سرلشگر پاسدار محمدعلی جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان افزود: این کنگره عظیم در زنده نگه داشتن یاد شهدای انقلاب و بیان اهداف والای آن موثر است.

وی با بیان اینکه هدف والای کنگره در صورتی محقق می شود که از لحاظ محتوایی با کیفیت بالا برگزار شود، گفت: استان همدان با توجه به دارا بودن فرهنگ غنی مردم از عقبه های نزدیک و مهم برای جبهه های غرب به شمار می آمد.

جعفری تاکید کرد: همدان یکی از استان های فعال در مقابله با نا امنی های مرتبط با جبهه ها و لزوم و حفظ روحیه رزمندگان و مردم محسوب می شد.

سرلشگر پاسدار جعفری با بیان اینکه حماسه به یاد ماندنی رزمندگان لشگر انصار و دیگر نیروهای پراکنده همدان در سایر جبهه ها، گویای نقش ارزنده خطه دارالمومنین همدان در دوران دفاع مقدس است، گفت: کارهای گسترده و محتوایی برای کنگره شهدای استان همدان قابل تقدیر است.

وی با بیان اینکه استان همدان همچنان پیشتاز در جهاد فرهنگی است، گفت: باید برای رسیدن به آرمان های شهدا تلاش کرد.

کنگره سرداران، امیران، فرماندهان و هشت هزار شهید استان همدان تا 19 آبان در همدان برگزار می شود.