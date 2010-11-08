علی آباد قهرمان کارانه دانشجویان منطقه 10دانشگاه آزاد کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، این مسابقات که با حضور 9 تیم از واحدهای دانشگاهی آزادشهر، گرگان، بندرگز، گرمسار، شاهرود، سمنان، گنبد و مینودشت و به میزبانی واحد علی آبادکتول برگزار شد.

تیم واحد علی آباد کتول با کسب 6 مدال طلا توانست با اقتدار بر سکوی قهرمانی بایستد.



پس از رقابت 50 تن از بازیکنان حاضر در مسابقات در 6 وزن کومیته و کاتا در مجموع تیمی، تیم واحد علی آباد کتول با کسب 6 مدال طلا موفق به کسب مقام قهرمانی و تیم های گنبد با کسب یک مدال طلا و یک نقره و سمنان با کسب 3 مدال نقره ودو برنز به ترتیب برسکوی دوم و سوم این مسابقات ایستادند.

دکتر همتیان، دبیر منطقه 10 دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری، به توسعه علم همراه با بدنی سالم تاکید کرد و افزود: به نمایندگی از منطقه 10 دانشگاه ازاد اسلامی از تلاش شما عزیزان در عرصه ورزش تشکر کرده و امیدوارم در کلیه مراحل زندگی موفق و پیروز باشید.

در کاتای انفرادی ، اسماعیل جبله ، وزن 55- محمد خوش قدم ،61- هادی کوهکن،67- احسان تجری،84- رمضانعلی جبله ،84+ علیرضا شکی از واحد علی آباد کتول و در وزن 75- مهدی مظفری از واحد گنبد موفق به کسب مقام های اول مسابقات شدند.