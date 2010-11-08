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۱۷ آبان ۱۳۸۹، ۱۳:۳۵

علی آباد قهرمان کارانه دانشجویان منطقه 10دانشگاه آزاد کشور شد

گرگان - خبرگزاری مهر: تیم کاراته واحد علی آباد کتول برای نهمین بار مقام اول مسابقات کاراته دانشجویان پسر منطقه 10 دانشگاه آزاد اسلامی را کسب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، این مسابقات که با حضور 9 تیم از واحدهای دانشگاهی آزادشهر، گرگان، بندرگز، گرمسار، شاهرود، سمنان، گنبد و مینودشت و به میزبانی واحد علی آبادکتول برگزار شد.

تیم واحد علی آباد کتول با کسب 6 مدال طلا توانست با اقتدار بر سکوی قهرمانی بایستد.
 
پس از رقابت 50 تن از بازیکنان حاضر در مسابقات در 6 وزن کومیته و کاتا در مجموع تیمی، تیم واحد علی آباد کتول با کسب 6 مدال طلا موفق به کسب مقام قهرمانی و تیم های گنبد با کسب یک مدال طلا و یک نقره و سمنان با کسب 3 مدال نقره ودو برنز به ترتیب برسکوی  دوم و سوم این مسابقات ایستادند.
 
دکتر همتیان، دبیر منطقه 10 دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری، به توسعه علم همراه با بدنی سالم تاکید کرد و افزود: به نمایندگی از منطقه 10 دانشگاه ازاد اسلامی از تلاش شما عزیزان در عرصه ورزش تشکر کرده و امیدوارم در کلیه مراحل زندگی موفق و پیروز باشید.
 
در کاتای انفرادی ، اسماعیل جبله ، وزن 55- محمد خوش قدم ،61- هادی کوهکن،67- احسان تجری،84- رمضانعلی جبله ،84+ علیرضا شکی از واحد علی آباد کتول و در وزن 75- مهدی مظفری از واحد گنبد موفق به کسب مقام های اول مسابقات شدند.
کد مطلب 1187412

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