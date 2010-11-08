گروه وین منتظر نتیجه مذاکره ایران با 1+5 است

دکتر علی خرم در گفتگو با خبرنگار مهر درباره علت تاخیر گروه وین در پاسخ به بیانیه تهران گفت: ما درباره مسائل هسته ای با هر گروهی اعم از گروه وین یا طرف دیگری وارد گفتگو شویم در نهایت آن کسی که نظر نهایی را می دهد شورای امنیت سازمان ملل است و حتی با وجود اینکه سه عضو از گروه وین جزو کشورهای دائم شورای امنیت هستند باز هم تا اراده 5 عضو دائم بر این تبادل سوخت نباشد این پروژه به انجام نمی رسد .

این استاد دانشگاه در ادامه گفت: گروه وین یقینا برای برگزاری دوری از مذاکرات با ایران محتاج چراغ سبز شورای امنیت بوده و برای پاسخ به ایران جهت تبادل سوخت مورد نیاز راکتور تهران منتظر نتیجه مذاکره قریب الوقوع مسئولین جمهوری اسلامی با 1+5 است.

وی گفت : گروه وین هر درخواستی داشته باشد نمی تواند بدون توجه به شورای امنیت با ایران در میان بگذارد لذا قرار گرفتن کشورهای عضو گروه وین در پشت میز شورای امنیت به آنها این امکان را می دهد که صریح و بی پرده وارد مذاکرات شوند.

خرم درباره مباحث غیر رسمی که از طریق رسانه ها برای مذاکره ایران با گروه وین مطرح شده است نیز گفت: غرب نسبت به میزان تولید سوخت 5/3 درصد و 20 درصد که به تازگی از سوی ایران دنبال می شود، ابراز نگرانی می کند و آنها نمی دانند چگونه باید وارد بحث تبادل سوخت با ایران بشوند و به واقع دچار یک سردرگمی در این خصوص شده اند.