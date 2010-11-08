سالانه 80 تن ماهی در گرمی تولید می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرمی، عزیز صحرایی پیش از ظهر دوشنبه در جلسه شورای حفاظت منابع آب این شهرستان اظهار داشت: این میزان در 13 استخر ذخیره آب به عنوان مزرعه پرورش ماهیان سردآبی تولید می شود.

وی با اشاره به توسعه شیلات، آبزی پروری و پرورش ماهیهای سردآبی و تزیینی طی سالهای اخیر در این شهرستان، از ایجاد مجتمع شیلات در آینده ای نزدیک خبر داد.

فرماندار گرمی اضافه کرد: مجتمع شیلات این شهرستان در حاشیه دره رود "انگوت" و در زمینی بالغ بر 45 هکتار ایجاد خواهد و هم اکنون مجوز لازم از سازمان آب اخذ شده است.

وی ابراز داشت: به جهت ارزش اقتصادی تولید ماهی و نیز افزایش فرصتهای شغلی جدید در جهت کاهش نرخ بیکاری در گرمی، امیداوریم شاهد شکوفایی و توسعه آبزی پروری در این شهرستان باشیم.

صحرایی همچنین از برگزاری دوره های آموزشی ترویجی مدیریت امور شیلات و آبزیان در گرمی خبر داد و تصریح کرد: این دوره ها به منظور ارتقا دانش فنی پرورش دهندگان و سایر علاقمندان به آبزی پروری برگزار خواهد شد.

وی در پایان با اشاره به آبیاری سنتی 10 هزار هکتار از اراضی شهرستان گرمی، از اختصاص 40 میلیون ریال وام برای تبدیل هر هکتار از این اراضی به آبیاری تحت فشار خبر داد.