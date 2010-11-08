خانه ورزش و مرکز مشاوره ورزشی دانشگاه تربیت معلم افتتاح شد

دکتر حسین محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج ضمن اعلام این خبر افزود: علاوه بر این سالن بدنسازی و سالن رزمی نیز در پردیس کرج افتتاح شد.

وی خانه ورزش و مرکز مشاوره ورزشی و تندرستی را شامل بخشهای اداره آموزش، انجمنهای ورزشی، اداره مسابقات، انجمنهای ورزشی کارکنان، اداره روابط عمومی و پشتیبانی، کارپردازی و انبارداری، مرکز مشاوره ورزشی عنوان کرد.

محمدی اظهارداشت: این مرکز با بررسی علل بروز ناهنجاریها به آموزش علم حرکات اصلاحی می پردازد ضمن آنکه ارائه خدمات مشاوره تندرستی نیز در برنامه های این مرکز گنجانده شده است.

این مسئول از شناسایی ناهنجاریهای بدن فرد توسط صفحه شطرنجی و معاینه کف پا توسط جعبه آیینه خبر داد و گفت: میزان قوس کف پا در این معاینه بررسی می شود سپس بعد از تعیین قد و وزن دقیق فرد، شخص با کمترین لباس روی دستگاه آنالیز ترکیب بدنی قرار می گیرد و میزان درصد آب بدن، چربی، عضلات، پروتئین، میزان مواد معدنی مشخص و مشاوره ورزشی و تغذیه توسط دستگاه و کارشناس ارائه خواهد شد.

وی از حضور دکتر کشتیدار، مدیرکل تربیت بدنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر رضوانی، معاون تربیت بدنی وزارت علوم، تحقیقات همچنین خانم دکتر حجازی زاده، سرپرست دانشگاه و معاون دانشجویی و مدیران معاونت دانشجویی در مراسم افتتاح خانه ورزش و مرکز مشاوره ورزشی و تندرستی خبرداد.

این مرکز روزهای زوج به بانوان و در روزهای یکشنبه و سه شنبه به آقایان از ساعت 8 لغایت 15 آماده سرویس دهی است.