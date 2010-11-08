نهادینه کردن ازدواج آسان و پایدار از اولویتهای وزارت کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، زهراعباسی در روز ملی ازدواج وسالروز ازدواج پربرکت حضرت علی (ع)وحضرت زهرا (س) اهم برنامه ها وطرح های کارگروه تحکیم بنیان خانواده دفتر امور بانوان وزارت کشور را تشریح کرد.

وی تشکیل اتاق فکر با حضور جمعی از نمایندگان دستگاههای اجرایی و اساتید دانشگاه در مورد راهکارهای تسهیل ازدواج و آسیب شناسی مؤسسات همسریابی، تشکیل جلسه با خیرین مجرب و موفق کشور با حضور وزیر کشور، پیشنهاد تشکیل بنیاد ازدواج آسان وپایدار با هدف ساماندهی مدیریت و نظارت بر امور خیریه در بحث ازدواج در راستای اجرایی کردن مصوبات شورای اجتماعی کشور را از جمله اقدامات وبرنامه های مهم دفتر امور بانوان درجهت ترویج ونهادینه کردن ازدواج آسان وپایدار برشمرد.

مدیر کل امور بانوان وزارت کشور با بیان اینکه خیرین ازدواج با حضور وزیر محترم کشور لزوم راه اندازی بنیاد ازدواج آسان و پایدار رامورد بررسی قرار دادند اظهار داشت: هدف از راه اندازی این بنیاد سازماندهی و حمایت از مؤسساتی که در حال حاضر در حوزه آسان سازی ازدواج فعالیت می کنند است.