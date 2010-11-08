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۱۷ آبان ۱۳۸۹، ۱۳:۳۴

اوباما:

هند یک قدرت جهانی است

هند یک قدرت جهانی است

رئیس جمهوری آمریکا که هم اکنون در هند بسر می برد این کشور را یک قدرت جهانی نامید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تایمز هندوستان، باراک اوباما که برای یک سفر 10روزه به آسیا سفر کرده در نخستین گام از سفر خود برای سه روزه در هند توقف کرد.

وی در سخنانی در این کشور گفت: هند نه یک قدرت در حال رشد بلکه یک قدرت جهانی است.

رئیس جمهوری آمریکا ابراز امیدواری کرد که دیدارش از هند فرصت هایی را در حوزه تجاری برای دو طرف بوجود آورد و به ایجاد شغل برای آمریکایی های بیکار کمک کند.

آمریکا بر آن است تا طی دیدار اوباما از هند روابط خود را بصورت همه جانبه با این قدرت آینده توسعه بخشد.

در همین رابطه امروز مانموهان سینگ نخست وزیر هند از برنامه کشورش با آمریکا برای برگزاری نشست مشترک در حوزه آموزش خبر داد.

کد مطلب 1187422

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