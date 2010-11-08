ضارب هنرمند تئاتر کهگیلویه و بویراحمد شناسایی شد

کرم الله محمد پور در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج گفت: فرد ضارب که اقدام به زخمی کردن یکی از هنرمندان تئاتر این استان کرده بود، شناسایی شد.

وی بیان کرد: این فرد که جز هنرمندان تئاتر استان نبوده از اعتراض هنرمندان به رای داوران جشنواره سوء استفاده کرده و اقدام به ضرب و جرح یکی از هنرمندان استان می کند.

محمدپور اظهار داشت: فرد ضارب به زودی دستگیر و تحویل مقامات قضایی استان می شود.

وی ضمن محکوم کردن این حادثه گفت: هنرمندان باید اعتراض خود را به شیوه ای صحیح و به دور از احساسات بیان کرده و اجازه ندهند افرادی فرصت طلب در این بین سوء استفاده کنند.

شب گذشته در پی برگزاری اختتامیه جشنواره استانی تئاتر کهگیلویه و بویراحمد و معرفی گروههای برتر، برخی گروهها نسبت به داوری این جشنواره اعتراض کردند.

در این بین برخی افراد فرصت طلب و غیر هنرمند، در حاشیه این اعتراض، درگیری ایجاد کردند و یکی از هنرمندان تئاتر استان را زخمی کردند.

داوری این جشنواره را قطب الدین صادقی، دکتر احمد سپاسدار و مجید امرایی بر عهده داشتند.