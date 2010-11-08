همایش شهرداران شهرهای بالای صد هزار نفر فردا برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی آذرمکان با بیان اینکه همایش شهرداران شهرهای بالای صد هزار نفر برگزار می شود گفت: این همایش در آستانه اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها و برای آخرین هماهنگی با شهرداران و آمادگی کامل آنها در اجرای این قانون برگزار می شود.

به گفته آذرمکان ، در همایش یک روزه شهرداران شهرهای بالای صد هزار نفر علاوه بر وزیر کشور، معاونان وزرای کشور، راه و ترابری، بازرگانی و امور اقتصادی و دارایی، رئیس شورای عالی استانها، روسای کمیسیونهای عمران و شوراهای مجلس شورای اسلامی، دبیر ستاد حمل و نقل و سوخت و رئیس راهور نیروی انتظامی درمورد قانون هدفمندسازی یارانه ها و اقدامات انجام شده در حوزه خود توضیحاتی را ارائه می کنند.

مدیر کل روابط عمومی وزارت کشور گفت: شهرداران مراکز استانها عضو کمیته حمل و نقل استان و شهرداران شهرستان ها نیز عضو کمیته حمل و نقل شهرستان هستند که با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها آخرین تصمیمات درخصوص حمل و نقل به ویژه حمل و نقل عمومی در این کمیته ها اتخاذ می گردد.