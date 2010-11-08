پزشکان متخصص غیربومی دهلران فعالیت مستمر ندارند

عبدالصاحب شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام افزود: 29 خانه بهداشت در روستاهای شهرستان دهلران مشغول خدمات دهی به روستائیان می باشند که تا کنون خدمات قابل توجهی به روستائیان در قالب پزشک خانواده ارائه شده است.

وی ادامه داد: امروز مقوله بهداشت و درمان یکی از مؤثرترین سازمانها در سطح جهان است که تأثیر بسزایی در رشد و پویایی و سلامت هر جامعه دارد.

وی اظهار داشت: شهرستان دهلران یکی از وسیع ترین شهرستان های استان ایلام است که بیشترین مرز مشترک با کشور عراق را دارا است که توانستند در امر بهداشت درمان و سلامت مردم رشد قابل قبولی داشته باشد.

شریفی عنوان کرد: شهرستان دهلران دارای پنج مرکز بهداشتی و درمانی فعال در سطح شهرستان است که در حال خدمات دهی به مردم هستند.

وی خاطر نشان کرد: با توجه اینکه پزشک خانواده در رأس برنامه های وزارت بهداشت و درمان قرار دارد، در شهرستان دهلران هفت پزشک خانواده به صورت فعال مشغول به کار در امر پزشکی هستند که این تعداد برای شهرستان کافی نیست که امیدواریم با توجه به گرمای هوا و محروم بودن آن، مسئولان ذیربط عنایت ویژه ای به این شهرستان داشته باشند.

رییس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دهلران گفت: بیمارستان 96 تختخوابی شهرستان دهلران توانسته شش متخصص در بخشهای اعصاب و روان، عفونی، جراحی عمومی، زنان و زایمان، پاتولوژی و بیهوشی را جذب کند و هر 15 روز یک بار متخصص قلب در بیمارستان شهدا دهلران مستقر می شود.

شریفی افزود: نبود امکانات کافی برای متخصصین غیربومی باعث شده به طور مستمر در این شهرستان فعالیت نکنند و این امر باعث مشکلات عدیده ای برای بیماران این خطه به وجود خواهد آورد و بیماران مجبورا برای درمان به شهرستانهای همجوار مراجعه کنند.