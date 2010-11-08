تماشاگران تئاتر روز به روز کمتر می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، قطب الدین صادقی که برای داوری بیست و دومین جشنواره تئاتر استانی کهگیلویه و بویراحمد به یاسوج سفر کرده است، بعد از ظهر یکشنبه و در پایان اجراهای جشنواره، همه هنرمندان تئاتر این استان را در سالن آمفی تئاتر ارشاد اسلامی جمع کرد تا راز تماشاگر گریزی از تئاتر را برملا کند.

ارتباط حلقه مفقوده تئاترهای جشنواره استان

وی ایجاد ارتباط با تماشاگر را حلقه مفقوده تئاترهای اجرا شده در این جشنواره عنوان کرد و گفت: یک اثر هنری که نتواند با مخاطب ارتباط برقرار کند، بی فایده است و باید دور انداخته شود.

صادقی به وجود چهار روش برای ارتباط با تماشاگران اشاره کرد و بیان داشت: سرگرم کردن اولین راه ارتباط است و بزرگترین وظیفه هنر سرگرم کردن محسوب می شود.

وی افزود: این حق مردم است که سرگرم شوند و شما اگر نتوانید مردم را سرگرم کنید بازنده هستید و هنری که نتواند مخاطب را جذب کند ارزشی ندارد، البته سرگرم کردن تنها خنداندن نیست اما یکی از مهمترین ابزار سرگرم کردن خنداندن است.

صادقی با بیان اینکه در این جشنواره تئاتر کمیک و طنز ندیدم و منظورم از طنز آثار مبتذل و لوس بازیها و میان پرده نیست، گفت: طنز بخشی از زندگی و بلوغ فکری ماست و ملتی که طنز نفهمد به بلوغ فکری و فرهنگی نرسیده است.

این استاد تئاتر دانشگاههای کشور شاد کردن مردم را یکی از مهمترین وظایف هنرمندان عنوان کرد و افزود: مردم تشنه شادی و خنده هستند و اینقدر بحران مالی، فکری، روحی، جسمی و.. دارند که باید ما روزنه ای برای بیرون ریختن اضطرابها و رنج هایشان ایجاد کنیم تا بتوانند بار زندگی را بر دوش بکشند.

وی راه دوم ارتباط با تماشاگر را به وجود آوردن غلیانهای حسی در تماشاگر عنوان کرد و گفت: ما انسانها بسیاری از احساسات را خیلی زود فراموش می کنیم و مثلا وقتی به پول، منصب و مقامی می رسیم جوانمردی یادمان می رود و بر این اساس یکی از کارکردهای هنر احیای زندگی احساسی در روح تماشاگر است.

صادقی افزود: این اعجاز هنر نمایش است که دائما نه تنها احساسات را در ما به وجود می آورد بلکه آن را غنی می کند و مارا به عمق احساسات می برد و احساسات جدیدی را نیز در ما ایجاد می کند.

داور بیست و دومین جشنواره تئاتر کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه برخی هنرمندان زندگی احساسی را فراموش کرده اند، بیان داشت: هنر یعنی تاثیر و اگر هنر بر مخاطب تاثیر نگذارد، هنری بی فایده است.

قطب الدین صادقی راه سوم ارتباط با تماشاگر را تفکر عنوان کرد و گفت: تمام آثار هنری تاریخی تا به امروز ما را وادار به تفکر می کنند و هملت و مولیر هنوز با ما حرف می زنند و ما شیفته تفکری هستیم که در هملت، در انتظار گودو، سوفوکل، آشیل و ... وجود دارد.

وی با بیان اینکه تئاتر با تفکر و اندیشه عجین است، گفت: تئاتری که تفکر و اندیشه در آن نباشد ضعیف است و جز سرخوردگی برای تماشاگر ثمری ندارد و تماشاگر احساس می کند که فریب خورده و وقتش را تلف کرده است.

صادقی عنوان کرد: یکی از ابعاد همیشگی هنر نمایش که موجب زیبایی و جذابیت آن شده همین تفکر است اما ما حق نداریم افکار سطحی و دم دستی را به خورد تماشاگر بدهیم بلکه باید اندیشه برتر را به او عرضه کنیم.

این کارگردان تئاتر کشور بعد زیبایی شناسی را یکی دیگر از راههای ارتباط با تماشاگر عنوان کرد و افزود: هنر، بازآفرینی عینی واقعیت نیست و تا در واقعیت دست نبریم، هنری خلق نکرده ایم.

وی با بیان اینکه کارگردانها و نویسندگان باید از این چهار طریق تماشاگر را جذب کنند، گفت: در برخی نمایشهای این جشنواره تنها چیزی که در نظر گرفته نشده، تماشاگر است.

روز به روز تماشاگران تئاتر کمتر می شوند

صادقی تصریح کرد: بدون تماشاگر تئاتری وجود ندارد و بزرگترین وظیفه یک هنرمند پیدا کردن، تربیت کردن و نگه داشتن تماشاگر است.

این استاد تئاتر اظهار داشت: در یونان باستان در ایالتی 250 هزار نفری، آمفی تئاتری 17 هزار نفری ساختند چون تئاتر مردمی بود اما در کشور ما روز به روز سالنهای تئاتر و تماشاگران کمتر می شوند و پلاتو جای سالنها را می گیرد و دغدغه شخصی افراد موضوع نمایش می شود.

هنرمندان تئاتر کهگیلویه وبویراحمد مردم را فراموش کرده اند

وی خطاب به هنرمندان تئاتر این استان گفت: شما مردم را فراموش کرده اید و به نیازهای فرهنگی مردم پاسخ نمی دهید به همین دلیل است که مردم یاسوج را در اجراهای شما نمی بینیم.

صادقی تصریح کرد: تئاتر برای مردم است و هنرمندان تئاتر این استان باید برای مردم این استان تئاتر کار کنند و به نیازهای فرهنگی مردم این منطقه پاسخ بدهند و کاری به تهران و اصفهان و جشنواره ها نداشته باشند زیرا مردم آنجا خودشان هنرمند دارند که مسائلشان را بیان کنند.

وی تاکید کرد: شما باید به نیازهای این لحظه مردم این استان جواب بدهید اما متاسفانه مردم و فرهنگ این استان در کارهای شما جایی ندارند و برخی هنرمندان اسیر کارهایی شبه تجربی بسیار بی ریشه و ادا و اطواری شدند که هیچگونه ارتباطی نیز با فرهنگ این منطقه ندارد و حتی من با تمام اطلاعاتم نمی توانم با این آثار ارتباط برقرار کنم چه برسد به مردم عادی این استان.

صادقی تصریح کرد: کارهای تجربی معنایش گیج کردن مردم و ابهام زایی و افکار گسیخته و آشفته نیست و شناخت، بازآفرینی و تجربه کردن یکی از راههای تئاتر تجربی به شمار می رود.

وی تاکید کرد: هنر برای پیچیده کردن حرفهای ساده نیست بلکه یرای ساده بیان کردن حرفهای پیچیده است.

اثری از فرهنگ هزار ساله این استان در آثار جشنواره نبود

این داور جشنواره گفت: دوست داشتم فرهنگ هزار ساله و اصیل مردم این منطقه را در تئاترها ببینم اما هیچ اثری از فرهنگ و مردم در آثار این جشنواره نبود و چیزهایی در این نمایشها مطرح شد که مال امروز دیروز و متعلق به مردم نیست و من در هاج و واج ماندم که این بچه ها به چه چیزی فکر می کنند.

وی خطاب به هنرمندان تئاتر بیان کرد: تماشاگران شما پاریسی و لندنی نیستند بلکه یاسوجی هستند. با این آثار که متعلق به مردم استان نیست نمی توانید تماشاگر جذب کنید و یک نفر از توده های مردم را نمی توانید به سالنها بیاورید.

بدون مردم هنری وجود ندارد

صادقی با بیان اینکه باید دغدغه مردم و این دوران و این نسل را ببینیم، عنوان کرد: اطراف شما پر از ماجراها و بحرانهایی است که باید برای حل این بحرانها کمک کنید.

وی با بیان اینکه شرف هنر به این است که انتقادی باشد، گفت: باید روی ناراستیها و کژیها انگشت بگذارید و در صدد اصلاح آن برآیید.

این استاد تئاتر کشور خاطرنشان کرد: مردم باید در گوشه ای از اثر شما همچون آئینه خود را ببینند و بدانید که بدون مردم هنری وجود ندارد.