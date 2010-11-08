نمایش 34 مستند در بخش مسابقه جشنواره تسنیم

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم‌های "استوار چون کوه" سیدحمید میرحسینی، "ورف چال" رسول سپاهی،شهرام اقدام، "تنهای قصه‌های خوب" مهدی قربان‌پور،"عرشیان خادمان قرآن؛ فصل کودکی و رشد" احسان قصابیان، "دیدار ..." مرتضی مطوری، "فصل وصل" پناه بر خدا رضایی، "بهشت بر زمین" غلامرضا مهیمن،"پیامبران سرزمین ما" عباس صالح‌مدرسه‌ای، "آیه‌های گندمزار" مصطفی کرمی، "داستان دلدادگی" رضا شیخلانی و"آنجا .... خدا بود" علی کرامتی در این بخش حضور دارند.

از دیگر آثار این بخش می‌توان به "ملازهرا" سید محمد حسینی،"دگردیسی" سید حسین صافی، "دارالقرآن الکریم اصفهان" غلامحسین عابدی، "خاک خاکسار" محمد حسین عابدی، "نخل درخت زندگی" علیرضا دهقان، "طوبای توکل/ جاده پرواز" محمد کوثری، "نگل" مهران رسول زاده، "نامه" بهزاد رسول‌زاده، "دعوت" بهزاد رسول‌زاده، "مشهد قالی" سید حامد نوبری، "زیباست هنوز" محمد اسلامی،"طیف و نخ" یعقوب جدیدی تقدیسی و"اعجاز قرآن" محمد حسین شفاهی، پرویز حسنلو، مریم خلجزاده اشاره کرد.

"متبرک باد نام تو" سید جواد میرهاشمی، "سخت کوشان" فرامک سلیمانی دشتکی،"قرآن آرایی" علی نیازمند، "صدای سخن عشق" رضا قاضی، "معراج" غلام‌حسین شاهقلی، "از فرش تا عرش" جمشید ابرازی، "خوشه خورشید" مهدی تنگستانی‌زاده، "از کجا آمده‌ام" مجید استکی، "تک میان" هوشنگ صدفی و حسام‌الدین مرجایی از آثار راه‌یافته به بخش مسابقه مستند نخستین جشنواره تسنیم معرفی کرد.

جشنواره ملی فیلم قرآن و عترت به همت معاونت امور سینمایی و سمعی بصری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، با همکاری مرکز هماهنگی و توسعه و ترویج فعالیت‌های قرآنی استانداری اصفهان و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان و با حمایت موسسه امور جشنواره‌های فیلم، در چهار بخش کوتاه داستانی، کوتاه مستند، پویانمایی و نماآهنگ از تاریخ هفتم تا نهم آذرماه در اصفهان برگزار می‌شود.