به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود موحدی با اشاره به اقدامات انجام شده در وزارت بازرگانی برای تامین اقلام مصرفی سبد خانوار، گفت: علاوه بر ذخیره‌سازی‌های موجود‎، ذخیره‌سازی احتیاطی نیز توسط مباشرین بخش خصوصی انجام شده تا در زمان اجرای طرح قانون هدفمندسازی یارانه‎ها، کمبود در تامین مایحتاج مصرفی مردم ایجاد نشود.

وی با یادآوری اختصاص 2 هزار میلیارد تومان اعتبار به مباشرین بخش خصوصی برای ذخیره‌سازی 13 قلم کالای اساسی، گفت: در حال حاضر ذخایر پیش‌بینی شده در حوزه زمانی محقق شده و مشکلی از این بابت وجود ندارد، ضمن اینکه در صورت نیاز، ذخیره‌سازی کالاهای اساسی در طول اجرای طرح نیز ادامه خواهد داشت.

قائم مقام وزیر بازرگانی، تجربه موفق تنظیم بازار شب عید را مورد اشاره قرار داد و افزود: همان‌طور که می‎دانید در زمان آزادسازی قیمت‌ها تولید و مصرف به همان روال سابق ادامه خواهد شد از این رو نگرانی برای کمبود کالا بی‌معنی است ولی وزارت بازرگانی به منظور مقابله با مشکلات احتمالی تدابیر ویژه‌ای را برای زمان اجرای این طرح پیش‌بینی کرده است.

این مقام مسوول ادامه داد: چنانچه احساس شود که عده‌ای قصد سودجویی از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها را دارند، با تزریق به موقع ذخایر موجود به بازار‎، این امکان از آنها گرفته شود.

موحدی در پاسخ به این سئوال که میزان نیاز به ذخایر در زمان اجرای قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها به چه میزان خواهد بود، گفت: باید توجه داشت که در زمان اجرای این قانون، تولید و مصرف بر سر جای خود باقی بوده و واردات و ذخیره‌سازی طبق روال گذشته انجام خواهد شد ولی با توجه به بزرگی و حساسیت این طرح، پیش‌بینی‌هایی انجام شده است.

وی با اعلام اینکه ذخیره‌سازی‌ 13 قلم کالای اساسی که 35 درصد سبد مصرفی خانوار را تشکیل داده‎، انجام شده است‎، تصریح کرد: کالاهای حساس 65 درصد سبد خانوار را تشکیل می‌دهد که هیچ‌گونه افزایش غیر‎منطقی قیمت نخواهند داشت.

موحدی با تاکید بر اینکه هر گونه افزایش قیمت باید در ستاد تنظیم بازار و با مجوز سازمان حمایت مصرف‎کنندگان و تولیدکنندگان انجام شود‎، تصریح کرد‎: با توجه به نامه وزارت بازرگانی به 106 شرکتی که اقدام به افزایش قیمت محصولات خود کرده بودند‎، قیمت‎ها به روال گذشته خود بازگشت.

وی گفت: باتوجه به تمهیدات پیش‎بینی شده‎ انتظار می رود که بازار آرامی را داشته باشیم. قائم مقام وزیر بازرگانی از تقویت بازرسی و نظارت اصناف و افزایش کنترل‌های دولتی سخن گفت و اظهار داشت: براساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته بازار شب عید علی‌رغم افزایش تقاضا به خوبی مدیریت شد. ضمن اینکه وزارت بازرگانی از تمام مکانیزم‌های موجود در این زمینه استفاده خواهد کرد.

این مقام مسئول از شناسنامه‌دار شدن ذخایر کالایی موجود در کشور خبر داد و افزود: هم‌اکنون در حال پیگیری سازماندهی نظام توزیع در کشور هستیم.

به گفته وی، هم‌اکنون شناسایی محل‌های ذخیره‌سازی کالا و شرکت‌های پخش انجام شده است، ادامه داد: طبیعتاً پس از این با توجه به ساماندهی نظام بخش، نحوه ورود کالا به بازار مدیریت خواهد شد.

موحدی در پاسخ به این سئوال که آیا شفاف سازی درخصوص افزایش قیمت‌ها صورت خواهد گرفت یا خیر، اعلام کرد: ایجاد سامانه اعلام قیمت‌ها در طول اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها به مردم کمک خواهد کرد تا به صورت روزانه از قیمت کالاها اطلاع داشته باشند‎.