لوح- رایانه ها نت بوکها را می خورند!

به گزارش خبرگزاری مهر، گاویرلا شوتر مدیر کل بخش مدیریت محصولات ویندوز در مصاحبه ای گفت: نت بوکها (مینی نوت بوکها)، لوح- رایانه ها (تبلتها) و تلفنهای همراه هوشمند که با اصطلاح "محصولات و..." شناخته می شوند تولیداتی هستند که نمی توانند جایگزین رایانه های رومیزی سنتی و نوت بوکها شوند بلکه تنها در کنار آنها به عنوان دستگاههای ثانوی مورد استفاده قرار می گیرند.

در زمان ورود "نت بوکها" به بازار به دلیل اینکه این رایانه های قابل حمل کوچک از سیستم عامل لینوکس استفاده می کردند مورد انتقاد مایکروسافت قرار داشتند اما اکنون بیش از 90 درصد از نت بوکها از سیستم عامل ویندوز استفاده می کنند.

درحال حاضر، موفقیت "آی- پد" و تولد لوح- رایانه ها برپایه سیستم عامل آندروئید و کروم گوگل مشکلاتی را برای ویندوز در بازار "محصولات و... " ایجاد کرده است به طوریکه "شوتر" در این مصاحبه که با سایت Seattle Post Intelligencer انجام داد اظهار داشت لوح- رایانه ها در حال خوردن نت بوکها هستند.

این مدیر ارشد مایکروسافت به ویژه تاکید کرد که لوح- رایانه اپل در حال مکیدن خون حیات بخش نت بوکها است.

برطبق تازه ترین اطلاعات موسسه Strategy Analytics، "آی- پد" اپل ادعا کرد که تا چهارماهه سوم 2010 تمام فروشهای این بازار را در اختیار داشته است. در حالی که در همین دوره، فروش لوح- رایانه های برپایه سیستم عامل آندروئید گوگل از 9/2 به 3/2 درصد کاهش یافت.