محسن خجسته مهر در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت طرح توسعه میدان مشترک آزادگان گفت: در حال حاضر طرح توسعه این میدان مشترک نفتی با عراق آغاز شده است و قصد داریم میزان تولید نفت خام از این حوزه را افزایش دهیم.

معاون برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت با تاکید بر اینکه در حال حاضر مذاکرات با سرمایه گذاران متعدد داخلی و خارجی برای توسعه میدان آزادگان در حال انجام است، تصریح کرد: تاکنون پیشنهاد متعدد فنی و اقتصادی توسط طرفهای مذاکره به وزارت نفت برای مشارکت در این میدان ارائه شده است.

دبیر ستاد تدابیر ویژه اقتصادی وزارت نفت با اعلام اینکه هم اکنون پیشنهادات مطرح شده برای توسعه آزادگان مراحل پایانی بررسی را پشت سر می گذارد، بیان کرد: آزادگان یکی از بزرگترین میادین نفتی منطقه است که توسعه این میدان مشترک از توجیه اقتصادی بالایی برخوردار است.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه سرمایه گذاری در توسعه این میدان مشترک زودبازده خواهد بود، بیان کرد: سیاست وزارت نفت در توسعه میدان آزادگان تولید حداکثری نفت از این میدان مشترک است.

وی با تاکید بر اینکه توسعه آزادگان تحت هیچ عنوانی متوقف نخواهد شد، گفت: هم اکنون از محل منابع داخلی توسعه زودهنگام این میدان در حال انجام است.

خجسته مهر همچنین از مذاکره با شرکتهای چینی برای نهایی کردن قرارداد طرح توسعه این میدان مشترک نفتی خبر داد و افزود: با وجود مذاکره با طرف خارجی، توسعه میدان متوقف نشده است و تولید نفت از این میدان افزایش می یابد.

به گفته معاون برنامه ریزی وزیر نفت، اختصاص منابع داخلی و خارجی به این پروژه نفتی در دستور کار قرار داشته است و توسعه میدان از این منابع ادامه می یابد.

به گزارش مهر، در حال حاضر با توسعه فازهای اول و دوم طرح توسعه زودهنگام به طور متوسط روزانه بیش از 50 هزار بشکه نفت از این میدان مشترک برداشت می شود.

فاز نخست این پروژه با ظرفیت تولید روزانه 20هزار بشکه نفت خام و پس از تعمیر و تکمیل 6 حلقه چاه، ساخت حدود 90 کیلومترخط لوله جریانی، 2 دستگاه تفکیک کننده نفت و گاز و 100کیلومتر خط لوله 10 اینچ در سال 1386 به پایان رسید.

با تکمیل و توسعه فاز دوم تولید زودهنگام این میدان مشترک نفتی در مجموع 24 حلقه چاه حفاری شده است که از 17 حلقه چاه فعال در این میدان روزانه به طور میانگین بالغ بر 50هزار بشکه نفت برداشت می شود.

با توجه به حجم بالای وجود نفت خام در این حوزه هیدروکربوری، این پتانسیل تولید روزانه تا سقثف500 هزار بشکه نفت را از میدان آزادگان فراهم می کند.

اولین چاه نفتی آزادگان در سال 1355 شمسی حفر شد و در شرایط فعلی این میدان با در اختیار داشتن بیش از 42 میلیارد بشکه نفت یکی از بزرگترین اکتشافات صنعت نفت جهان در سه دهه گذشته بوده است.