سیدمحمد حسینی صبح امروز در نشست خبری هفته کتاب در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره شایعاتی که پیرامون صدور مجوز فعالیت مجدد به برخی شبکه‌های خبری وجود دارد، گفت: بنای ما بر این است که دفاتر خبرگزاری‌ها و شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی در ایران دایر باشد.

وی افزود: در حال حاضر 122 دفتر نمایندگی رسانه‌های خارجی در ایران دایر است و خبرنگارانشان مشغول انجام فعالیت هستند.

وزیر ارشاد به سفر اخیرش به قطر اشاره کرد و گفت: روز پنجشنبه و جمعه هفته گذشته در قطر از شبکه الجزیره بازدید کردیم و آنها درخواست‌هایی برای توسعه فعالیت‌هایشان داشتند که گفتیم بیایند و ما هم به تسهیل این مسئله کمک می‌کنیم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: رسانه‌های خارجی در انعکاس مسائل ایران نباید صرفاً به مسائل سیاسی اکتفا کنند؛ این همه رویدادهای فرهنگی و هنری در کشور اتفاق می‌افتد و این همه جاذبه‌های فرهنگی و گردشگری در کشور داریم که شایسته است بیشتر مورد توجه آنها باشد.

حسینی اضافه کرد:هر کشوری برای فعالیت رسانه‌های خارجی ضوابط خاص خودش را دارد و گاهی اوقات هم می‌شود که به آنها کارت زرد و بعضی وقت‌ها هم کارت قرمز می‌دهند.

وی با بیان اینکه "ممکن است فعالیت دفتر یک رسانه خارجی در ایران با مشکل مواجه شده باشد" تاکید کرد: البته بعضی شبکه‌های خبری نقش مخربی در جوادث سیاسی سال گذشته ایفا کردند و انگار نیرویی بودند که باید با حضور در صحنه اقدامات خاصی انجام می‌دادند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پاسخ به سوال اولیه خبرنگار مهر مبنی بر احتمال فعالیت مجدد شبکه‌های خبری "العربیه" و "بی‌بی‌سی فارسی" در ایران، گفت: همانطور که گفتم بنای ما بر توسعه فعالیت‌هاست و اگر بعد از مدتی آنها درخواستی داشته باشند، بررسی می‌شود. در این موارد هم ممکن است در اداره‌کل مطبوعات خارجی تقاضایی مطرح شده باشد که در این باره بعداً اطلاع‌رسانی خواهد شد.