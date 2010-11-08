مکلف شدن دولت در تامین معیشت و بیمه‌ ایثارگران و رزمندگان نیازمند

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز دوشنبه مجلس در ادامه بررسی جزئیات لایحه برنامه پنجم توسعه دانشگاه‌ها، مراکز و موسسات آموزشی و پژوهشی و وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی را مکلف کردند حداقل 10 درصد اعضای هیئت علمی مورد نیاز خود را از بین جامعه ایثارگران شامل رزمندگان با بیش از 6 ماه حضور داوطلبانه در جبهه، جانبازان بالای 25 درصد، آزادگان بالای سه سال اسارت، فرزندان جانبازان بالای 50 درصد، فرزندان شهدا و فرزندان آزادگان با بیش از سه سال اسارت که دارای مدرک دکترای تخصصی مورد تایید وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشند حسب مورد از طرق استخدام و یا موافقت با انتقال دیگر دستگاه‌ها یا تبدیل وضعیت کارکنان غیر هیئت علمی تامین و از ابتدا آنان را به صورت عضو هیئت علمی رسمی قطعی با احتساب سوابق آموزشی، پژوهشی و اجرایی مرتبط و تاثیر آن در پایه و مرتبه علمی بدون الزام به رعایت شرط سنی و آزمون، استخدام کنند.

مسئولیت اجرای این حکم به طور مستقیم بر عهده وزیران و روسای دستگاه‌های مذکور است. مقامات یاد شده در این خصوص خود مجاز به اتخاذ تصمیم هستند. احکام و امتیازات این بند شامل اعضای هیئت علمی فعلی دارای شرایط فوق نیز خواهد بود.

نمایندگان همچنین دولت را مکلف کردند به منظور حفظ کرامت و منزلت ایثارگران و رزمندگان معسر و نیازمند نسبت به تامین معیشت و پوشش بیمه آنان در قالب بودجه سنواتی اقدام کنند.

همچنین دولت نسبت به ساماندهی و برقراری مستمری بسیجیان و رزمندگان معسر و نیازمند دوران دفاع مقدس اعم از بسیجیان تحت فرماندهی سپاه پاسداران، کمیته انقلاب اسلامی و جهاد سازندگی اقدام خواهد کرد.

براساس این مصوبه سند راهبردی خدمات رسانی به رزمندگان توسط ستاد کل نیروهای مسلح با همکاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، بنیاد شهید و امور ایثارگران و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

نمایندگان مجلس در ماده دیگری از برنامه پنجم مصوب کردند ایثارگران و فرزندان شهدا برای یک بار از پرداخت مابه‌التفاوت برای 15 سال سنوات بیمه‌ای ناشی از انتقال سوابق بیمه ای از یک صندوق بیمه و بازنشستگی به صندوق دیگر بیمه و بازنشستگی که ناشی از تغیبر دستگاه استخدامی است، معاف شدند. این مبلغ به عنوان مطالبه صندوق منتقل‌العلیه از دولت منظور و توسط دولت پرداخت و تسویه می‌شود.