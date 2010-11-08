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۱۷ آبان ۱۳۸۹، ۱۲:۴۹

مجلس مصوب کرد:

مکلف شدن دولت در تامین معیشت و بیمه‌ ایثارگران و رزمندگان نیازمند

مکلف شدن دولت در تامین معیشت و بیمه‌ ایثارگران و رزمندگان نیازمند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی دولت را مکلف کردند به منظور حفظ کرامت و منزلت ایثارگران و رزمندگان معسر و نیازمند نسبت به تامین معیشت و پوشش بیمه‌ای آنان در قالب بودجه سنواتی اقدام کند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز دوشنبه مجلس در ادامه بررسی جزئیات لایحه برنامه پنجم توسعه دانشگاه‌ها، مراکز و موسسات آموزشی و پژوهشی و وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی را مکلف کردند حداقل 10 درصد اعضای هیئت علمی مورد نیاز خود را از بین جامعه ایثارگران شامل رزمندگان با بیش از 6 ماه حضور داوطلبانه در جبهه، جانبازان بالای 25 درصد، آزادگان بالای سه سال اسارت، فرزندان جانبازان بالای 50 درصد، فرزندان شهدا و فرزندان آزادگان با بیش از سه سال اسارت که دارای مدرک دکترای تخصصی مورد تایید وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشند حسب مورد از طرق استخدام و یا موافقت با انتقال دیگر دستگاه‌ها یا تبدیل وضعیت کارکنان غیر هیئت علمی تامین و از ابتدا آنان را به صورت عضو هیئت علمی رسمی قطعی با احتساب سوابق آموزشی، پژوهشی و اجرایی مرتبط و تاثیر آن در پایه و مرتبه علمی بدون الزام به رعایت شرط سنی و آزمون، استخدام کنند.

مسئولیت اجرای این حکم به طور مستقیم بر عهده وزیران و روسای دستگاه‌های مذکور است. مقامات یاد شده در این خصوص خود مجاز به اتخاذ تصمیم هستند. احکام و امتیازات این بند شامل اعضای هیئت علمی فعلی دارای شرایط فوق نیز خواهد بود.

نمایندگان همچنین دولت را مکلف کردند به منظور حفظ کرامت و منزلت ایثارگران و رزمندگان معسر و نیازمند نسبت به تامین معیشت و پوشش بیمه آنان در قالب بودجه سنواتی اقدام کنند.

همچنین دولت نسبت به ساماندهی و برقراری مستمری بسیجیان و رزمندگان معسر و نیازمند دوران دفاع مقدس اعم از بسیجیان تحت فرماندهی سپاه پاسداران، کمیته انقلاب اسلامی و جهاد سازندگی اقدام خواهد کرد.

براساس این مصوبه سند راهبردی خدمات رسانی به رزمندگان توسط ستاد کل نیروهای مسلح با همکاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، بنیاد شهید و امور ایثارگران و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

نمایندگان مجلس در ماده دیگری از برنامه پنجم مصوب کردند ایثارگران و فرزندان شهدا برای یک بار از پرداخت مابه‌التفاوت برای 15 سال سنوات بیمه‌ای ناشی از انتقال سوابق بیمه ای از یک صندوق بیمه و بازنشستگی به صندوق دیگر بیمه و بازنشستگی که ناشی از تغیبر دستگاه استخدامی است، معاف شدند. این مبلغ به عنوان مطالبه صندوق منتقل‌العلیه از دولت منظور و توسط دولت پرداخت و تسویه می‌شود.

کد مطلب 1187450

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