پیوند حافظ و شمس ناگسستنی است

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، روح الله احمد زاده صبح دوشنبه در آئین افتتاح کنگره بین المللی شمس تبریزی در دانشگاه ارومیه حافظ را یکی از اسطوره های تاریخ فرهنگ و ادب در بین ملل اسلامی معرفی کرد و بیان داشت: پیوند شمس تبریزی، مولانا و حافظ مانند یک پیوند قرآنی است.

احمد زاده با اشاره به تعبیر مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه آذربایجان سر ایران و فارس مهد تمدن ایران است، افزود: حافظ و شمس تبریزی پیوند فرهنگی دو عصاره تمدن ایران هستند.

استاندار فارس با اشاره به فضای همدلی ایجاد شده بین مردم و مسئولان استانهای فارس و آذربایجان غربی و شهرهای شیراز و خوی، خاطر نشان کرد: با ادامه این روند شاهد خیزش عظیمی در آینده فرهنگی کشور خواهیم بود.

وی با اشاره به رویکرد فرهنگی دولت در دور سوم سفر به استانها، بیان داشت: با پرداختن به ظرفیتهای عظیم تمدنی و فرهنگی باید شاخصه های فرهنگی ایران اسلامی را در کشور و منطقه ارتقا دهیم.

استاندار فارس اظهار داشت: در هیچ دوره زمانی از احاد شرک در میان ایرانیان دیده نشده و همواره یکتا پرستی در کنار اخلاق مداری در فرهنگ ایران نمود داشته است.

احمد زاده ضمن تاکید بر لزوم توجه ویژه دولتمردان در عرصه های مختلف بر مکتب فضیلت بخش ایرانی اسلامی، ادامه داد: چرا که این ترکیب بر دو بخش دخایر تمدنی و تاریخی و دخایر فرهنگی و مفاخر فرهنگی اسلامی استوار است.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه فرهنگ ایرانی اصول مهر، محبت و عشق ورزی همراه با اسلام محوری بنا شده، خاطر نشان کرد: اینجانب سفیر احمد بن موسی شاهچراغ، سعدی، حافظ و سایر بزرگان عرفان و ادب فارس در آذربایجان غربی هستم.

کنگره بین المللی شمس در راستای ماه فرهنگی آذربایجان غربی و به منظور معرفی و شناساندن این قطب عرفان اسلامی و تاثیرات این عارف نامی بر شعر و ادب و فرهنگ ایران و جهان در این استان برگزار شده است.

در کنگره بین المللی شمس تبریزی علاوه بر مهمانان داخلی و شخصیت های فرهنگی، ادبی و هنری کشور بیش از 80 میهمان خارجی از کشورهای مختلف جهان حضور دارند.

کنگره شمس تبریزی به مدت پنج روز با برگزاری برنامه های مختلف هنری و ادبی از جمله موسیقی، شعرخوانی، مراسم سنتی مثنوی خوانی، نمایشگاه های فرهنگی و هنری متعدد، نمایشگاه صنایع دستی و فرش دستبافت، میزگردهای علمی و ادبی در سطح شهرهای ارومیه و خوی ادامه می یابد.