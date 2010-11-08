به گزارش خبرنگار مهر در قم، دکتر محسن اسماعیلی قبل از ظهر دوشنبه در همایش نقش فرهنگ سازی دینی در ارتقای امنیت اجتماعی که در سالن همایشهای دفتر تبلیغات اسلامی قم برگزار شد با بیان اینکه امنیت در منظومه دین جایگاه رفیعی دارد، اظهار داشت: متأسفانه دنیا هنوز به این تفکر نرسیده است و اگر این تفکر در جهان حاکم شود دیگر در هیج جای آن امنیتی سلب نخواهد شد.



وی با بیان این مطلب که تجربه هم این را به اثبات رسانده که اگر گرایش‌ها و باورهای دینی در جامعه حاکم شود تا چه اندازه در کاهش جرایم می‌تواند موثر باشد، تصریح کرد: اگر می‌خواهیم با جرم مبارزه کنیم باید ابتدا باورهای دینی مردم را تقویت کنیم و این یک واقعیت است که رواج مظاهر بی‌دینی‌، نا امنی را به دنبال خواهد داشت.



اسماعیلی ادامه داد: تقویت امنیت به معنی تقویت دینداری و تقویت دینداری به معنی تقویت امنیت است و اینکه برخی بزرگان نسبت به رواج مظاهر فساد و تباهی دغدغه دارند درست است زیرا این دو رابطه نزدیکی با یکدیکر دارند و رواج بی‌دینی، همان رواج ناامنی است.



امنیت در درجه اول نیازهای انسان قرار دارد



عضو حقوقدان شورای نگهبان با تأکید بر تأثیر رفتارهای دینی بر کاهش جرائم اظهار داشت: در ابتدا باید نگاه دینی به مسئله امنیت از جمله امنیت اجتماعی و عمومی را تبیین کنیم و در حالیکه امروز در دنیا بسیاری از متفکران مقوله امنیت را یک مقوله سکولار می‌دانند آن را بعد از نیازهای جسمی و در رتبه دوم تلقی می‌کنند، اسلام در منظومه تفکر اسلامی امنیت را در مرحله اول نیازهای انسان می‌بیند و آن را یک نیاز اساسی و حق همه قلمداد می‌کند.



اسماعیلی امنیت را در درجه اول اهمیت و حق همه عنوان کرد و گفت: هرشخصی با هر تفکر و خط و مشی سیاسی و حتی مخالف نظام، در صورتی که در جامعه جمهوری اسلامی زندگی می‌کند، باید زیر چتر خدمات نیروی انتظامی قرار گیرد و از این امنیت بهره‌مند شود مگر در جایی که این چتر را سوراخ کند و آن وقت است که موقع اقتدار است.



نقش نیروی انتظامی در تقویت باورهای دینی



وی همچنین بر تأثیر امنیت بر دینداری به علاوه تأثیر دینداری بر امنیت تأکید کرد و گفت: اگر مردم آرامش فکری و امنیت داشته باشند می‌توانند درست تصمیم‌گیری کنند و تصمیم‌گیری آنها بر اساس برآوردهای دینی خواهد بود و لذا نیروی انتظامی می‌تواند نقش موثری در تقویت باورهای مردم داشته باشد.



عضو حقوقدان شورای نگهبان در پایان بر تعامل بین دستگاه‌ها تأکید کرد و گفت: اگر دستگاه‌ها به این باور برسند که امنیت بدون دینداری میسر نخواهد شد آن وقت تعامل بین دستگاه‌های دینی و امنیتی را از نان شب هم واجب‌تر می‌دانند و بحمدالله بستر این تعامل در جمهوری اسلامی ایران فراهم است.