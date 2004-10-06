ايران وعمان و منظومه اصول وارزشهاي مشترك

به گزارش خبرگزاري مهر، روزنامه الوطن عمان در سرمقاله امروز خود تحت عنوان " ايران وعمان ومنظومه اصول وارزش هاي مشترك " نوشت : دلايل و علل زيادي روابط ايران را با كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج (فارس) به روابطي مستحكم و باثبات و رو به رشد تبديل كرده است تمام كشورهاي عضو شوراي همكاري آن را درك مي كنند كه رابطه با جمهوري اسلامي ايران از ويژگي و خصوصيت هاي مشترك تمدن، تاريخي و ديني برخوردار است و اين علاوه برچالش هايي است كه به طور كلي كشورهاي اسلامي با آن مواجه هستند.



به رغم اينكه روند اين روابط با فراز ونشيب هاي مقطعي روبرو بوده است اما روند كلي روابط با ايران آينده اي از همكاري مشترك براي مقابله با چالشها را بشارت مي دهد ، به نظر مي رسد بخش اعظم اين فرازونشيب ها موانع ساختگي و عمدي براي سنگ اندازي درمقابل روند هماهنگي با ايران براي حمايت از امنيت خليج( فارس ) و حفظ ثبات آن بوده است .





الوطن نوشت : اما روابط ايران با عمان در چارچوب همكاري دايمي و نتيجه بخش ميان دو كشوربسر مي برد، لذا ديدار محمد خاتمي رئيس جمهور ايران به مسقط كه ميهمان عزيزي براي سلطان قابوس بن سعيد است، مفهوم و معناي خاصي دارد با توجه به اينكه روابط ميان دو ملت ودو دولت از پشتوانه برجسته برخوردار است و روابط مستحكم دو كشور مبتني بر احترام متقابل و رايزني دايم مي تواند تمام فراز ونشيب هاي مقطعي درروابط ايران و كشورهاي حاشيه خليج (فارس ) را پشت سرگذارد.



به نوشته اين روزنامه ، راهكارهاي مشخصي وجود دارد كه مي تواند روابط ايران و عمان را به روابط منحصر به فرد تبديل كند و انگيزه و تحركي براي مستحكم شدن آن وجود دارد، زمينه هاي سرمايه گذاري مشترك و وجود كميته دوستي نظامي عمان و ايران وكميته اقتصادي و نيز ديدارهاي متقابل و تلاش هاي انجام شده براي رسيدن به مرحله گسترش كامل افق هاي همكاري ميان دو كشور عامل اين منحصر بودن روابط مشترك است.



به گزارش مهر، الوطن نوشت : اوضاع منطقه اي و بين المللي نيز جايگاهي در دستوركار ديدارها ميان سلطان قابوس وميهمان محترمش دارد، تقارب و همسويي در ديدگاه ها و تلاقي ديدگاه ها درباره راه هاي حل تمام مناقشه ها با وسائل و شيوه هاي مسالمت آميز وحدت هدف ميان عمان و ايران را فراهم مي كند، شايد دشواري شرايط بين الملل و پيچيدگي روابط سياسي باعث افزايش اصرار دو كشور به اينكه گرايش ها و رويكردها خود را به سمت راه هاي ايده ال متمايل كنند و با عقلانيت و مثبت انديشي تمام موانع پيش روي روابط ميان ايران و شوراي همكاري خليج (فارس ) برطرف كنند.



الوطن در پايان نوشت : ديدار رئيس جمهور خاتمي از عمان نمونه محكمي بر تمايل رهبران عمان وايران براي استفاده آرماني از ارزش ها و اصول و ويژگي هاي مشترك براي تحكيم روابط مشتركي است كه خير و بركتش براي همه خواهد بود.