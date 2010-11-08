شهردار جدید خلخال معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر در خلخال، سرپرست امور عمرانی استانداری اردبیل ظهر دوشنبه در این مراسم طی سخنانی شهردار و اعضا شورای اسلامی شهر را دو عنصر کاری و اثرگذار در اداره امور و عمران شهری عنوان کرد.

پرویز قدیمی اضافه کرد: همکاری و مشارکت تنگاتنگ این دو نهاد خدمات رسان، بی شک منشا خیر، آبادانی و رونق عمرانی و آبادانی بیش از پیش شهری می شود.

وی همچنین خواستار همکاری و تعامل سازنده تمام سازمانها و مسئولان اجرایی شهرستان خلخال با شهرار جدید برای تقویت فعالیتهای عمران شهری این منطقه شد.

فرماندار خلخال نیز در این جلسه با اشاره به حرکت سریع شهرستان خلخال به سمت توسعه و رشد صنعت گردشگری، از استاندار اردبیل به لحاظ صدور حکم شهردار جدید خلخال در حداقل زمان ممکن قدردانی کرد.

محسن عیدی ساماندهی و احیای بافت فرسوده، افزایش محدوده شهری در طرح جامع جدید خلخال و الحاق سه روستای علی آباد، اندبیل و خوجین به محدوده شهری را ضروری برشمرد از شهردار این شهرستان خواستار برنامه ریزی برای تحقق این مهم شد.

در پایان این مراسم از خدمات محمد ساده روح سرپرست سابق شهرداری این شهر قدردانی شد.

