نگران مشکلات جانبی نباشید/ به اختصاص یک درصد بودجه به ورزش امیدواریم

به گزارش خبرگزاری مهر، علی سعید لو صبح امروز دوشنبه با حضور دراردوی تیم ملی تیراندازی اعزامی به المپیک آسیایی اظهار داشت: خوشبختانه امسال همه ملی پوشان اعزامی به بازی های آسیایی گوانگژو باآمادگی بسیار بالا و باکمترین نگرانی ذهنی به این مسابقات می روند تا با کسب افتخار زمینه شادی ملت شریف ایران را فراهم کنند.

رئیس سازمان تربیت بدنی بابیان اینکه بحث اختصاص یک درصد بودجه به ورزش، همه دستگاههای دولتی را شامل می شود ونیروهای مسلح نیز از قانون مستثنی نیست، تصریح کرد: در این راستا ریاست محترم جمهوری به دنبال عملیاتی کردن این موضوع بود که ما نیز همچنان امیدوار به تحقق آن هستیم. بی تردید نمایندگان مجلس به خوبی می دانند یک درصد بودجه چقدر برای توسعه ورزش کشور پراهمیت است و امیدوارم نهایتا این یک درصد برای ورزش کشور محقق شود.

سعیدلو افزود: ما از ورزشکاران خواسته ایم که با کمترین دغدغه فکری خود را برای حضوری شایسته و موفق در بازی های آسیایی آماده کنند و نگرانی بابت سایر مسائل نداشته باشند چرا که وظیفه خود می دانیم مشکلات جانبی شما را حل کنیم و حتما هم حل خواهد شد بنابراین شما از این بابت هیچگونه نگرانی نداشته باشید.

وی در خصوص توسعه این ورزش در بخش بانوان اظهار داشت: این رشته از معدود رشته هایی است که هیچ گونه محدودیتی برای حضور بانوان ندارد. یقین بدانید تک مدال های شما در رویدادهای مهم بین المللی برای ما چند مدال محسوب می شود و برای سایر مسوولان هم موفقیت های شما بسیار ارزشمند قابل تقدیر است.

در ادامه این دیدار سعیدلو از مسوولان فدراسیون خواست تا تمامی هزینه های ملی پوشان را برآورده سازند تا اعلام به سازمان تربیت بدنی ،‌ نیازهای ملی پوشان از سوی دستگاه ورزش مرتفع شود.

از سوی مسوولان فدراسیون تیراندازی یک میلیارد و 200 میلیون تومان هزینه اسلحه اعضای تیم های ملی در رده های مختلف سنی اعلام شد که معاون رئیس جمهور دستور مساعد سازمان را در خصوص پرداخت این هزینه ها صادر کرد. در پایان نیز به تمامی ملی پوشان تیراندازی و و مربیان آنها نفری 5 میلیون تومان به عنوان پاداش قبل از سفر به گوانگژو اهدا شد.