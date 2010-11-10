یک درصد مشکلات استان مرکزی کارگری است

علی اکبر شعبانی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک با بیان اینکه سال گذشته، نزدیک به هزار و 630 میلیارد تومان به صنایع بحران زده در قالب تسهیلات و کمکهای بلاعوض به کارخاجات صنعتی کمک شده است، افزود: شرکت آونگان، هپکو، واگن پارس، شرکت صنایع و آلومینیوم سازی پنج شرکتی بودند که با مشکلات نحوه واگذاری، قانون رکود مواجه بودند.

وی با بیان اینکه شرکت آونگان ظرف یک ماه آینده تعیین تکلیف می شود، تصریح کرد: شرکت آلومینیوم ایران نیز توسط صندوق مهر امام رضا (ع) خریداری شده است.

شعبانی فرد با اشاره به اینکه پیشنهاد شده است شرکت صنایع به کارخانه تولید سیگار و یا تولید کابل تغییر تولید دهد، اظهار داشت: مسائل و مشکلات شرکتها در شورای تامین شهرستان و استان مطرح و در حال پیگیری هستند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا اختلاف اخیر مسئولان با یکدیگر به مردم ضربه می زند یا نه گفت: این اختلاف در بین مسئولان ارشد نیست و تنها این اختلاف در بین خودیهاست.

شعبانی با اشاره به اختلاف بین اصول گرایان تصریح کرد: به هر حال، استان در حال توسعه در حرکت است و تلاش می شود این اختلافات به نفع مردم تمام شود.

