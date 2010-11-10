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۱۹ آبان ۱۳۸۹، ۱۸:۵۶

استاندار مرکزی:

یک درصد مشکلات استان مرکزی کارگری است

یک درصد مشکلات استان مرکزی کارگری است

اراک - خبرگزاری مهر: استاندار مرکزی با اشاره به وجود دو هزار و 500 واحد صنعتی استان مرکزی گفت: با وجود کارخانجات متعدد صنعتی در استان تنها یک درصد مشکل کارگری وجود دارد.

علی اکبر شعبانی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک با بیان اینکه سال گذشته، نزدیک به هزار و 630 میلیارد تومان به صنایع بحران زده در قالب تسهیلات و کمکهای بلاعوض به کارخاجات صنعتی کمک شده است، افزود: شرکت آونگان، هپکو، واگن پارس، شرکت صنایع و آلومینیوم سازی پنج شرکتی بودند که با مشکلات نحوه واگذاری، قانون رکود مواجه بودند.

وی با بیان اینکه شرکت آونگان ظرف یک ماه آینده تعیین تکلیف می شود، تصریح کرد: شرکت آلومینیوم ایران نیز توسط صندوق مهر امام رضا (ع) خریداری شده است.

شعبانی فرد با اشاره به اینکه پیشنهاد شده است شرکت صنایع به کارخانه تولید سیگار و یا تولید کابل تغییر تولید دهد، اظهار داشت: مسائل و مشکلات شرکتها در شورای تامین شهرستان و استان مطرح و در حال پیگیری هستند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا اختلاف اخیر مسئولان با یکدیگر به مردم ضربه می زند یا نه گفت: این اختلاف در بین مسئولان ارشد نیست و تنها این اختلاف در بین خودیهاست.

شعبانی با اشاره به اختلاف بین اصول گرایان تصریح کرد: به هر حال، استان در حال توسعه در حرکت است و تلاش می شود  این اختلافات به نفع مردم تمام شود.
 

کد مطلب 1187468

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